Barolardan yargıya saygısızlık

Adli Yıl Açılışı’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı gerekçesiyle Yargıtay’ı hedef alan bazı Barolar, törenlere katılmayacağını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in başını çektiği 17 baro, Yargıtay’ı siyasi etki altında olmakla suçlayınca Yargıtay sert çıktı. Yazılı açıklama yapan Yargıtay, “Baroların açıklamasının toplum vicdanında bir karşılığı yok” açıklamasında bulundu.

BAROLARIN ÇOĞU DAVETE GELECEK

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni hazırlıkları kapsamında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma mesleğine duyulan saygı ve gösterilen önemden dolayı tüm baro başkanlıklarına davetiye gönderildiği, ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın da avukatlar adına konuşma yapmak üzere davet edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile çoğunluk baro başkanlarının kendilerine yapılan daveti kabul ettiklerini belirttikleri bildirildi. Bazı baroların ise yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, yargı etiği ilkeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir dizi başlık altında adalet sistemine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, söz konusu davete iştirak edemeyeceklerini belirttikleri ve görüşlerini de kamuoyu ile paylaştıkları hatırlatılan açıklamada, 150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtayın iletişim stratejisinin yargıya ilişkin sorunların şeffaf ve önyargısız ortamlarda tartışılmasını öngördüğü vurgulandı.

ADALET ÖLÇÜSÜ İLE BAĞDAŞMIYOR

Açıklamada, “Yargıya ilişkin etkinliklerin geniş katılımlı, demokratik ve kapsayıcı olmasına özel önem verilmekte olup, ülkemizdeki tüm baro başkanları adli yıl açılışına davet edilmiştir. Davete nasıl karşılık verileceği baroların takdirinde olan bir konu olmakla birlikte, gönderilen davetiye vesilesiyle Yargıtay’ın siyasi etki altında olduğuna dair ithamlar ile başlayan bir dizi suçlamalar hiçbir insaf ve adalet ölçüsü ile bağdaşmamakta olup, üzüntüyle karşılanmıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.

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HAKSIZ VE ÖLÇÜSÜZ ELEŞTİRİ

Yargıtay’a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştiriler yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, “Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir” denildi.

Bildiri kardeşliği

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in Adli yıl açılış töreni için yaptığı davete skandal bir başlıkla cevap verdi. Durakoğlu yaptığı açıklamayla, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atarak, güvenlik güçlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi ‘suç’ olarak gören akademisyenlerin yanında durduğunu bir kez daha gösterdi. Durakoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit’in davetini, ‘Bu fikre ortak olmayacağız’ başlıklı açıklamayla reddetti.



28 Şubat gibi

Yargıtay Başkanlığı’nın davetine, organize bir şekilde verilen katılmama kararı, akıllara 28 Şubat döneminde farklı kurum ve kuruluşlardan yapılan açıklamaları hatırlattı. Organize biçimde art arda törene katılmayacaklarını açıklayan baroların sayısı 17’ye çıktı. İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay ve Düzce baroları Adli Yıl Açılşı’na katılmayacak.

BEŞTEPE OLMAZSA KOŞA KOŞA GELİRİZ!

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun imzalı açıklamada, Adli Yıl açılış töreninin farklı bir mekanda tercih edilmesi halinde koşa koşa geleceklerini ifade etti. Van Barosu Başkanı Avukat Zülküf Uçar ise açıklamasında toplantının Yargıtay Binası’nda yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.