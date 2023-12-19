Baş döndüren rüşvet çarkı

CHP’li belediyelerdeki rüşvet skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Rüşvetin son halkasına İzmir Menderes Belediyesi eklendi. Rüşvet çarkı, ilçeye bağlı Sancaklı Mahallesi’nde kendi arazisine çiftlik otel yapmak isteyen iş insanı Yakup Toprak’ın şikayetiyle ortaya çıktı. Toprak, inşaatın bitmesinin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen belediyeden otel ruhsatı alamadı. İddiaya göre geçtiğimiz Temmuz ayında süreci Toprak adına yürüten mali müşaviri, Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan’ın danışmanı olan Mehmet Zeki Fidandal’dan süreç hakkında bilgi aldı. Toprak, projede değişiklik yapılması gerektiği söylenerek belediyenin çalıştığı başka bir mimara yönlendirildi.

Daha önce rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla İçişleri tarafından görevden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine, yardımcısı Erkan Özkan, meclisteki oylamayla başkan vekili olmuştu.

RUHSAT 250 BİN DOLAR

Mimar Merve Boran ile iletişime geçen Toprak’tan proje çizimi için 600 bin lira istendi. Normalde proje çiziminin 150 bin lira olduğunu belirten Toprak’a belediye yetkililerinden “Bizim mimarımız yapmazsa işiniz olmayacak” denildi. Projenin yapılabilmesi için belediyenin çalıştığı mimara 600 bin lira karşılığında proje çizdirildi. Paranın 140 bin lirası banka havalesiyle, geri kalanı ise elden teslim edildi. Sonra Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan’ın danışmanı Mehmet Zeki Fidandal, ruhsat konularıyla bizzat başkanın ilgilendiğini söyleyerek Toprak’ın danışmanını Özkan’la görüşmeye davet etti. İddiaya göre Özkan bu görüşmede, ruhsat verileceğini fakat bunun bedeli olarak 250 bin dolar istediğini söyledi.

PARAYI MASANIN ALTINA KOYDU

Sürecin ilerlemesi için rüşvet vermeyi kabul eden Toprak, 45 bin dolar parayı geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan’a bir poşet içerisinde makam odasında verdi. Özkan aldığı parayı masasının altına koydu. Rüşvet alırken Özkan’ın yanında danışmanı Mehmet Zeki Fidandal’ın da bulunduğu öne sürüldü. Alınan rüşvet sonrasında otele yine ruhsat verilmedi, belediye tarafından sürekli bahane uydurularak projenin önü kesildi.

İtfaiye ve Jandarma’dan da olur raporu alındıktan sonra, ruhsat işleminin sadece belediye başkan vekilinin imzasına kaldığını ifade eden Toprak, “Ruhsatımız düzenlendi ve başkana imzaya gönderildi. Fakat yine imzalanmayınca avukatım başkanla görüşmek için makamına gitti” dedi.

BUNLAR YAPILINCA İMZALAYACAĞIM

İş insanı Toprak, “Avukatım, Özkan’a ruhsatla ilgili sorun olup olmadığını sorduğunda, bir sorun olmadığını, ancak sepetli vinç alınması ve bir miktar daha para verilmesi gerektiğini ifade etmiş. ‘Bunlar yapılınca imzalayacağım’ demiş. Ayrıca kendisinin belediyede olamadığı ve yerine vekaleten bakıldığı dönemde İtfaiye ve Jandarmaya giden yazının imzalanmasına kızdığını belirtmiş” dedi.

Toprak, “100 milyon liralık yatırım yaptım. 70 kişi istihdam edilecekti. Ruhsat basıldı. Ruhsat harcını ödedim. Ancak istenen 250 bin dolarlık tutarın tamamını veremediğim için ruhsatı alamadım. Erkan Özkan benden ayrıca sepetli bom aracı istedi. Bu aracın piyasa değeri 6 milyon lira. Bu aracı belediyeye de istemedi. Kendi seçim kampanyası için kullanacağını belirtti” diye konuştu. Toprak, Menderes Adalet Sarayı’na giderek Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, danışmanı Mehmet Zeki Fidandal, Mimar Merve Boran ile İmar Müdürü Sarper Dikmen hakkında “rüşvet” suçlamasıyla şikayetçi oldu.







