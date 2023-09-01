Başakşehir’de 728 dairelik yeni proje

Başakşehir Belediyesi güvencesi ile inşa edilecek Ebruli Başakşehir Projesi’nin tanıtım toplantısı dün yapıldı. Projenin ilk etabında 263 daire satışa sunulacak. İstanbul’daki muhtemel deprem gerçeğinden hareketle yeni ve sağlam konutların yapımına öncülük eden Başakşehir Belediyesi, ilçedeki yapı stokunu hızla yeniliyor. “Her ailenin hayali” sloganıyla hayata geçirilen Ebruli Başakşehir projesi, 2+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip, depreme dayanıklı 728 daireden oluşacak. Projede konutların metrekare fiyatı 59 bin liradan başlıyor. 100 metrekare bir evin fiyatı yaklaşık 6 milyon lira olacak. Hafriyatın alınmaya başlandığı projede 3 yıl sonra tüm konutlar teslim edilecek.

HIZLI BİR DÖNÜŞÜM VAR

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projeyi hızlıca tamamlayıp vatandaşlara sunacaklarını söyledi. Başakşehir aynı zamanda, farklı projelerin yapıldığı dönüşüm süreçlerinin de yoğun yaşandığı bir ilçedir” şeklinde konuştu. İlçedeki kentsel yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Kartoğlu, “Mahalle mahalle, sokak sokak Başakşehir’i yenileyeceğiz. Kentsel yenileme sürecine son olarak Ziya Gökalp mahallemizi dahil ettik. Ziya Gökalp mahallemizde iki proje, Şahintepe mahallemizde 6 proje, Güvercintepe mahallemizde bir proje olmak üzere toplam 9 kentsel yenileme projemiz yolda. Bu projelerimizin inşaat çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız” dedi.

RİSKLİ BİNA SAYISINI AZALTTIK

İlçedeki yapı stokunu hızla depreme güvenli hale getirdiklerine işaret eden Kartoğlu, şöyle konuştu: “Riskli bina stoku oranımızı da her geçen gün düşürüyoruz. İlçe olduğumuz 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde 50’ydi. Yüzde 50’den yüzde 13’e düşürdük. 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içinde sıfıra

düşürmeyi amaçlıyoruz.”

Başakşehir İstanbul’un gözbebeği

Ebruli İnşaat Genel Müdürü Müslim Güzel ise “Başakşehir, İstanbul’un gözbebeği konumunda. Bölgenin prestijine bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız. Cazip ödeme seçenekleriyle de kolaylık sağlayacağız. Üzerinde titizlikle çalıştığımız projemiz, Türkiye’nin önemli sağlık merkezi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne de komşu olacak” ifadelerini kullandı.







