Başarısız olunca hesabı boşaltmış

Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ’nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz hakkında 15 Temmuz sonrası “FETÖ üyesi olmak” suçundan başlatılan soruşturma dosyasında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, Adil Öksüz’ün darbe girişiminden önce ABD’ye gönderdiği Aynur Öksüz ve çocukları, 30 Haziran 2016’da Türkiye’den çıktı.

Adil Öksüz

İNTERNET ÜZERİNDEN TRANSFER

Aynur Öksüz, darbe başarılı olsaydı yeniden Türkiye’ye dönecekti. Ancak darbenin püskürtülmesi üzerine ABD’de kalmaya devam eden Öksüz’ün, darbe girişiminden kısa bir süre sonra internet bankacılığı aracılığıyla hesabını da boşalttığı ortaya çıkarıldı. Hesapları ve bu hesaplardaki para hareketleri mercek altına alınan Öksüz’ün, 28 Temmuz 2016’da “internet serbest havale” işlemi ile Türkiye Finans Katılım Bankası’nda bulunan 16 bin 400 doları tek işlemde ABD’de bulunan hesabına transfer ettiği belirlendi.

ELEBAŞINA KOMŞU

Bank Of Amerika isimli bankada hesap açtırdığı tespit edilen Aynur Öksüz’ün bankaya bildirdiği adres de dikkat çekti. Öksüz’ün, bankaya beyan ettiği adresin “653 Clark Ave Ridgefield NJ” olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada söz konusu adresin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvaya’ya komşu olan New Jersey eyaletinde olduğu belirlendi.

BYLOCK’TAN GÖRÜŞMÜŞLER

Öksüz’ün örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve programdaki kullanıcı adının “Lamiaberk” olduğu belirlendi. ByLock şifresinin “677498” olduğu anlaşılan Öksüz’ün, Adil Öksüz, kendisi ve çocuğunun doğum tarihlerini şifre yaptığı tespit edildi. Bu arada Öksüz’ün, ByLock üzerinden Adil Öksüz ile sesli görüşme yaptığı öğrenildi.

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Lüks içinde yaşıyor

Firari imam Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, daha önce 3 katlı bir villadan çıkarken görüntülendi. Lüks bir yaşam sürdüğü görünen Öksüz’ün görüntülendiği adres ile bankaya bildirdiği adresin aynı olduğu anlaşıldı. Öte yandan, Aynur Öksüz’ün, örgüt elebaşının talimatının ardından Bank Asya’ya 128 bin 180 TL yatırdığı, bir diğer FETÖ imamı Kemal Batmaz’ın yöneticisi olduğu Gurmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. çalışanı olarak SGK kaydı bulunduğu tespit edilmişti.