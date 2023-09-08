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Başıboş köpekler can almaya can yakmaya devam ediyor: Pitbull saldırısında dehşeti yaşadı

Son günlerde gündemden düşmeyen başıboş köpek sorununa Antalya'da bir yenisi daha eklendi. Sokakta evcil köpeğini dolaştıran Tülay Beşkonak Özçay adlı vatandaş başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Evcil hayvanını kurtarmak isteyen Özçay düşerek bileğini kırdı.

Lokman Özdemir
13:28 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tülay Beşkonak Özçay

Tülay Beşkonak Özçay

Türkiye'nin son dönemde önemli sorunu olarak gündemdeki yerini koruyan başıboş köpek sorununa halen bir çözüm bulunabilmiş değil.

Bir çok ilde sokaklarda başıboş dolaşan saldırgan köpeklerin vatandaşlara saldırdığına dair haberler basına yansıyor. Bu saldırılarda ağır bir şekilde yaralananlar olduğu gibi can kayıpları da yaşanıyor. Köpek saldırısına son örnek turizm şehri Antalya'dan geldi.



Dün saat 00.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi'nde misafirlik dönüşü evlerine çıkmadan önce oturdukları sitenin önünde Jack Russell türü köpeğinin tuvalet ihtiyacını gideren Tülay Beşkonak Özçay, başıboş dolaşan sahipsiz pitpull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull'un saldırdığı evcil köpeğini kurtarmak için tasmasından yukarı kaldıran Özçay, yaşadığı korku ve panikle kaldırımda düştü. Özçay'ın köpeğini arka bacağından ısıran pitpull cinsi köpek, çevredekilerin yardımıyla geri püskürtüldü.

Bileğini kırdı

Sabah saatlerinde köpeğinin kontrollerini yaptıran Özçay, sağ el bileğindeki ağrının artmasıyla hastaneye gitti. Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolde, Özçay'ın bileğinde kırık tespit edildi.

Bir ayda ikinci saldırı

Yaşadığı bölgede başıboş köpek sayısının fazlalığından dert yanan Özçay, 1 ayda ikinci kez köpek saldırısına uğradığı bilgisini paylaştı. Özçay, hastanede tedavi olduğu süreçte, komşularından köpeğine ve kendisine saldıran pitbull cinsi yasaklı türün bulunup büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından götürüldüğü haberini aldığını söyledi. Özçay, aynı köpeğin olaydan birkaç saat önce de site görevlisine saldırdığını, görevlinin kaçarak uzaklaştığını belirtti.

Belediyeden yardım istedi ama...

Özçay, saldırının yaşandığı günün öncesinde başıboş köpeğin alınması için Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileriyle görüştüğünü belirterek önlem almayan iki belediyeden de şikayetçi olacağını söyledi.

Özçay şöyle konuştu;

  • "Muratpaşa Belediyesi'nden görevliler geldi. Pitbull türü köpeğin yasaklı tür olduğunu, barındıracak yerleri olmadığını ve alamayacaklarını söyledi. Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğunu ilettiler. Büyükşehir belediyesini aradım. Büyükşehir belediyesinden görevli de Muratpaşa ilçesinde olduğu için Muratpaşa Belediyesi'nin köpeği alması gerektiğini belirtti. Ben de Muratpaşa Belediyesi ile görüştüğümde büyükşehir belediyesinin sorumluluğu olduğunu söylediklerini belirttim. Büyükşehir belediyesinden görevliler geldi. Birlikte köpeği aradık, yakalayamadık. Görevliler 'Köpek kaçıyor yakalayamadık. Bizim eksikliğimiz. Uyutup götüremiyoruz. En kısa sürede alacağız' dedi. Çarşamba günü evde yokken görevliler telefonla arayıp, köpeği bulmak için benden yardım istedi. Ben de köpeğin yerini bildiklerini ve esnafla görüşerek bulabileceklerini söyledim. Bulamadıklarını belirtip, gittiler."

Sahipsiz köpek sahilde kumu kazarak caretta caretta yumurtalarını yedi
Sahipsiz köpek sahilde kumu kazarak caretta caretta yumurtalarını yedi

Sualtı Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ile Ekolojik Araştırma Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat tarafından Antalya'da Belek Denizkent sahilinde sahipsiz bir köpeğin, deniz kaplumbağası yuvasını açarak yumurtaları parçaladığı anlar görüntülendi. Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanlarından Belek ve Kızılot sahillerinde mayıstan itibaren kumun altına anne kaplumbağa tarafından gömülen yumurtalardan çıkan yavruların denizle buluşma süreci devam ediyor. İlgili kurumlar adına proje yürütücüsü Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma" projesi kapsamında, bölgedeki caretta carettaların yuva yapma ve yavruların yumurtadan çıkma anları takip ediliyor. Caretta carettaları zorlu yolculukta tilki, köpek, martı ve yengeç gibi avcıların yanı sıra insanların sahile bıraktığı çöpler ve plastikler de tehdit ediyor.

#Köpek
#Antalya
#saldırı
#sokak köpeği
#Pitbull
2 saat önce
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