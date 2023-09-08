Başıboş köpekler can almaya can yakmaya devam ediyor: Pitbull saldırısında dehşeti yaşadı

"Muratpaşa Belediyesi'nden görevliler geldi. Pitbull türü köpeğin yasaklı tür olduğunu, barındıracak yerleri olmadığını ve alamayacaklarını söyledi. Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğunu ilettiler. Büyükşehir belediyesini aradım. Büyükşehir belediyesinden görevli de Muratpaşa ilçesinde olduğu için Muratpaşa Belediyesi'nin köpeği alması gerektiğini belirtti. Ben de Muratpaşa Belediyesi ile görüştüğümde büyükşehir belediyesinin sorumluluğu olduğunu söylediklerini belirttim. Büyükşehir belediyesinden görevliler geldi. Birlikte köpeği aradık, yakalayamadık. Görevliler 'Köpek kaçıyor yakalayamadık. Bizim eksikliğimiz. Uyutup götüremiyoruz. En kısa sürede alacağız' dedi. Çarşamba günü evde yokken görevliler telefonla arayıp, köpeği bulmak için benden yardım istedi. Ben de köpeğin yerini bildiklerini ve esnafla görüşerek bulabileceklerini söyledim. Bulamadıklarını belirtip, gittiler."