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Başıboş köpekler için detaylı rapor

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpekler düzenlemesine ilişkin hazırladığı raporu tamamladığını söyledi.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:14 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bahadır Yenişehirlioğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu

AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesi gazetecilerin, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Yenişehirlioğlu, "Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu” dedi. Akademisyenler, toplum önderleri, sanatçılar, üniversiteler ve mağdur ailelerle görüştüğünü kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bunun tamamını hem komisyon başkanımıza hem grup başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve kanaatlerimi söyleyeceğim" dedi.



#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Sokak Köpekleri
#Toplum
#AK Parti
#TBMM
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