Başkan Altay 'Sona yaklaştık' diyerek duyurdu: Hatay-Konya kardeşliğinin nişanesi olacak

13:1517/09/2025, Çarşamba
Başkan Altay: Hatay Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunda sona yaklaştık
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Hatay-Konya kardeşliğinin nişanesi olacak Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaştıklarını açıkladı. Başkan Altay, “Konya olarak Hataylı kardeşlerimizle aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk. Bu bağ, Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonuyla daha da pekişti. Restorasyonda sona yaklaştık hamdolsun. İnşallah çok kısa zaman içinde bütün işlerimizi tamamlayarak Habib-i Neccar Camii’ni ibadete açmayı arzu ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunda son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ilk saatlerinden itibaren Konya’nın tüm imkanlarıyla Hatay’ın yanında olarak Türkiye’ye örnek bir duruş sergilediğini vurguladı.

Hatay’da arama-kurtarma ekiplerinden, mobil mutfaklara, altyapı ve kanalizasyon çalışmalarından konteyner kentlere, içme suyu temininden enerjiye kadar birçok alanda çalıştıklarını anımsatan Başkan Altay, ancak en önemli işlerden birisinin Anadolu’nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camii’nin yeniden ihyası olduğunu kaydetti.

"Hataylı kardeşlerimizle aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk"

Başkan Altay, “Konya olarak Hataylı kardeşlerimizle aramızda güçlü bir gönül bağı kurduk. Bu bağ, Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonuyla daha da pekişti. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordineli olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Restorasyonda sona yaklaştık hamdolsun. İnşallah çok kısa bir zaman içinde bütün işlerimizi tamamlayarak Konya-Hatay kardeşliğinin nişanesi olacak Habib-i Neccar Camii’ni ibadete açmayı arzu ediyoruz. Habib-i Neccar Camii’nin ihyası iki kadim şehrin kardeşliğini sonsuza kadar pekiştirecek inşallah. Restorasyon sürecinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Binlerce yıllık miras

638 yılında Müslümanların Antakya’yı fethetmesiyle Hz. Ömer’in komutanlarından Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından inşa edilen cami, Türkiye sınırları içinde yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyor.



