Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Amacımız çocukların camiyle namazla tanışmasını sağlamak

“Cami merkezli medeniyetin evlatlarıyız biz. Bunun geliştirilmesi için her türlü faaliyeti icra ediyoruz. Başkanımız ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi ile çocuklarımıza müjde verdi. 3 bin 500 camimizde bu uygulamayı kesintisiz devam ettiriyoruz. Camimize gelen her cemaatimiz, her yavrumuz bizim için kıymetlidir, değerlidir. Her sene cemaatimize belli sayıda yeni genci kazandırıyoruz elhamdülillah. Bunun da yolunun bu şekilde faaliyetler olduğunu biliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Cenab-ı Hak işlerine güçlerine kolaylıklar ihsan eylesin, akıbetlerini hayır eylesin, bunları cennet vesilesi eylesin hepimiz için. Kıymetli cami imamlarımız, görevlilerimiz, Kur’an Kursu hocalarımız da burada gayret sarf ediyor. İlçe müftülüklerimizle beraber biz onlara da bu noktada gerekli hassasiyetleri söylüyor ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.”