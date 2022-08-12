​Başkan Özlü'den Türkiye'nin gündemine oturan Balkız'a armut ikramı.

Yığılca'da bal kovanlarından yediği acı balın ardından fenalaşıp kısa süreli baygınlık geçiren bozayının görüntüleri biranda ülke gündemine oturmuştu.
- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından açtığı isim anketi ile "Balkız" adını alan sevimli ayıyı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaret ederek armut ikramında bulundu.
Efteni Gölü Sulak alan ve Yaban hayatı geliştirme sahasına giderek "Balkız"ın durumu hakkında bilgi alan Başkan Özlü; "Bal yedikten sonra çekilen görüntüler beni çok duygulandırdı. Balkız'ı görmek istedik ve balı fazla yediği için ona armut ikramında bulunmak istedik. Sağlığı yerinde, kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacak. Balkız sayesinde Yığılca'nın balı geniş kitlelere tanıtılmış oldu. " ifadelerini kullandı.