Gündem Başkan Özlüden Türkiyenin gündemine oturan Balkıza armut ikramı
DÜZCE

Başkan Özlü'den Türkiye'nin gündemine oturan Balkız'a armut ikramı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yığılca'da kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren yavru bozayıyı ziyaret etti. Başkan Özlü "Balkız" adını alan bozayının kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Özlüden Türkiyenin gündemine oturan Balkıza armut ikramı
​Başkan Özlü'den Türkiye'nin gündemine oturan Balkız'a armut ikramı.

Yığılca'da bal kovanlarından yediği acı balın ardından fenalaşıp kısa süreli baygınlık geçiren bozayının görüntüleri biranda ülke gündemine oturmuştu.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından açtığı isim anketi ile "Balkız" adını alan sevimli ayıyı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ziyaret ederek armut ikramında bulundu.

Efteni Gölü Sulak alan ve Yaban hayatı geliştirme sahasına giderek "Balkız"ın durumu hakkında bilgi alan Başkan Özlü; "Bal yedikten sonra çekilen görüntüler beni çok duygulandırdı. Balkız'ı görmek istedik ve balı fazla yediği için ona armut ikramında bulunmak istedik. Sağlığı yerinde, kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacak. Balkız sayesinde Yığılca'nın balı geniş kitlelere tanıtılmış oldu. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündemine oturan Balkız'a armut ikramı
OYNAT 00:59
Türkiye'nin gündemine oturan Balkız'a armut ikramı
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yığılca'da kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren yavru bozayıyı ziyaret etti. Başkan Özlü 'Balkız' adını alan bozayının kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacağını söyledi.

Vatandaşlar bu halde buldu: Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
GÜNDEM
Vatandaşlar bu halde buldu: Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti

Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
OYNAT 00:59
Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.


Buruk üç puan

Buruk üç puan

Visca'nın sakatlandığı maçta Trabzonspor ikide iki yaptı.
NASA tehlikeli diyerek uyardı

NASA 'tehlikeli' diyerek uyardı

​Mavi balina büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor.
Bakan Nebatiden Kılıçdaroğluna ÖTV yanıtı: Sorumsuz konuşmalarla vatandaşı yanlış yönlendiriyor

Kemiği kırıldı

Kemiği kırıldı

​Trabzonspor'da korkutan sakatlık.

Banka müdürünü rehin alan kişi ikna edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.