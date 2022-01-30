Başkanı fena işlettiler: Komutan değil dolandırıcı çıktı

CHP’li Mehmet Oktay’ın tören düzenleyip “Yangın kahramanı Azerbaycanlı komutan” olarak hediyeler verdiği kişinin Azerbaycanlı bir kebapçı olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Marmaris Belediyesi’nde komedi filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Oktay’ın tören düzenleyip “Yangın kahramanı Azerbaycanlı komutan” olarak hediyeler verdiği kişinin Azerbaycanlı bir kebapçı olduğu ortaya çıktı. Azerbaycan sahte komutan Rasim Ahmadlı’nın birçok suç kaydından aranan bir dolandırıcı olduğunu açıkladı.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Skandal ziyaret 31 Aralık’ta gerçekleşti. Kendisini Marmaris’te yaşanan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı ekibin komutanı olarak tanıtan Rasim Ahmadlı, CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da makamında ziyaret etti. Makama albay rütbeli asker üniforması ile gelen Ahmadlı’nın ziyaretine çok sayıda basın mensubu da katıldı. Ziyarette, Azerbaycan bakanlarının özel selamını getirdiğini belirten Ahmadlı, Oktay’ın ülkesinde de sevilen bir başkan olduğunu söyledi. Oktay ise Azerbaycan itfaiye ekibinin yangında gösterdiği yararlılığa dikkat çekti.

Dolandırıcı Rasim Ahmadlı’nın kaçtığı Türkiye’de kebapçılık yaptığı belirlendi.

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RÜTBELER DE YANLIŞ

Karşılıklı övgülerin ardından hediyeleşme ve plaket sunma merasimi yapıldı. Ziyaret aynı gün ulusal basında da geniş yer buldu. Ancak ziyaretten bir hafta sonra kendisini Marmaris’te ağırlatan Ahmadlı’nın üniformasında Azerbaycan’da kullanılmayan bir rütbe olduğu ortaya çıktı. Ardından da bir itfaiyeci sosyal medyadan “Yangın boyunca Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı’na bağlı Azerbaycan İtfaiyesi ile birlikteydim. Böyle birisini de görmedim. Kıyafet de, rütbe de, patch dediğimiz logolar da yanlış” dedi.

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AZERBAYCAN KARIŞTI

Ziyaret Azerbaycan’da da duyuldu. Azerbaycan ve Marmaris Belediyesi yetkilileri arasında resmi ve gayri resmi görüşmeler yapıldı. Azerbaycan yetkilileri, Fevkalade Haller Nazırlığı’na bağlı çalışan böyle bir itfaiye komutanı olmadığını açıkladı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ise Ahmadlı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve vahim bilgiler olduğunu duyurdu. Açıklamada Ahmadlı’nın daha önce Ceza Kanunu’nun birçok maddesi uyarınca suçlu bulunan bir dolandırıcı olduğu ve uluslararası çapta arandığı bildirildi.

TÜRKİYE’YE KAÇMIŞ

Olayın izini süren Azerbaycan basını ise Ahmadlı’nın kaçtığı Türkiye’de kebapçılık yaptığını ortaya çıkardı. Ahmadlı’nın çalıştığı kebapçıda fotoğrafları yayınlandı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Marmaris Belediyesi tören ile ilgili paylaşımları sosyal medya hesaplarından sildi.