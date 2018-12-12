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ANKARA

Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Başkent beyaza büründü

Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Karın etkisi ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

IHA
Ankaralılar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
Ankaralılar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Başkent’te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı.

Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.

Ankara'da kar yağışı
OYNAT 00:23
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Başkent'te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü
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Ankara beyaza büründü
FOTOĞRAF 8
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Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Title
Başkent’te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Title
Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı.
Title
Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı.
Title
Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.
Title
Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte 'Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?' sorusu sosyal medyada gündeme geldi.
Title
Ankara Valiliği, Ankara'da okulların tatili olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Title
Ankara beyaza büründü
Ankara beyaza büründü
Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Karın etkisi ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

YORUM YAP


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Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.
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