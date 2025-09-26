Yeni Şafak
Başkent'te çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

10:0826/09/2025, Cuma
AA
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 958 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Eylül tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 şüpheli olmak üzere, toplam 958 kişi yakalandı.



