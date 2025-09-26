Başkent'te çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 şüpheli olmak üzere, toplam 958 kişi yakalandı.