Başkentte Pakistan Günü

Etkinliğe Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yusuf Cüneyd’in yanı sıra başkentte yaşayan Pakistanlılar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamada Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan Şahbaz Şerif’in mesajları okundu. Pakistanlı liderler mesajlarında ülkelerini “Kaid-i-Azam” olarak anılan kurucu Muhammed Ali Cinnah ile Muhammed İkbal’in vizyonuna uygun olarak dönüştürme sözü verdi.

Büyükelçi Dr. Yusuf Cüneyd, “14 Ağustos atalarımız tarafından yapılan büyük fedakarlıkları onurlandırma günü. Pakistan ulusunun atası Kaid-i-Azam’ın vizyonuyla ülkenin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için yürekten çalışma kararlılığımızı teyit ediyoruz” dedi. Pakistan’ın 240 milyonu aşan nüfusu ile gelişen bir ülke olduğunu söyleyen Junaid, Pakistan diasporasının Türkiye’nin kalkınmasına yaptığı katkıyı takdirle karşılarken, kardeş Türkiye’nin ilerlemesinin Pakistan’ın ilerlemesi olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtti.