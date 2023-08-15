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Başkentte Pakistan Günü

Dost ülke Pakistan, kuruluşunun 76’ncı yılını kutluyor. Ülkenin 76. Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentte bulunan Pakistan Büyükelçiliği rezidansında kutlama düzenlendi.

Haber Merkezi
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Dost ülke Pakistan'ın 76. Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentte bulunan Pakistan Büyükelçiliği rezidansında kutlama düzenlendi.

Dost ülke Pakistan'ın 76. Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentte bulunan Pakistan Büyükelçiliği rezidansında kutlama düzenlendi.

Etkinliğe Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yusuf Cüneyd’in yanı sıra başkentte yaşayan Pakistanlılar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamada Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan Şahbaz Şerif’in mesajları okundu. Pakistanlı liderler mesajlarında ülkelerini “Kaid-i-Azam” olarak anılan kurucu Muhammed Ali Cinnah ile Muhammed İkbal’in vizyonuna uygun olarak dönüştürme sözü verdi.

TÜRKİYE’NİN İLERLEYİŞİ BİZİM İLERLEMEMİZ

Büyükelçi Dr. Yusuf Cüneyd, “14 Ağustos atalarımız tarafından yapılan büyük fedakarlıkları onurlandırma günü. Pakistan ulusunun atası Kaid-i-Azam’ın vizyonuyla ülkenin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için yürekten çalışma kararlılığımızı teyit ediyoruz” dedi. Pakistan’ın 240 milyonu aşan nüfusu ile gelişen bir ülke olduğunu söyleyen Junaid, Pakistan diasporasının Türkiye’nin kalkınmasına yaptığı katkıyı takdirle karşılarken, kardeş Türkiye’nin ilerlemesinin Pakistan’ın ilerlemesi olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtti.



#Pakistan
#Politika
#Yusuf Cüneyd
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