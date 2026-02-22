Yeni Şafak
Baskına gelen polisleri iftara davet ettiler

Muhammed Vefa Yürekli
04:0022/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Almanya.

Almanya'nın Hannover kentinde Ramazan’ın ilk gününde “Camide silahlı kişiler var” ihbarı üzerine polis, DİTİB Merkez Camii’ne otomatik silahlarla baskın düzenledi. DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, "İslam hoşgörü dinidir. Seni öldürmeye gelen sende dirilmeli" diyerek baskını yapan polisleri ve ihbar eden Alman vatandaşını iftara davet etti. İstanbul Milletvekili Oğuzhan Üçüncü de Türkiye makamlarının olayla ilgili gerekli mercilerle görüştüğünü dile getirdi.

Almanya’nın Hannover kentinde, Ramazan’ın ilk gününde “Camide silahlı kişiler var” ihbarı üzerine DİTİB Merkez Camii’ne polis baskını düzenlendi. Otomatik silahlarla ve postallarla camiye giren ekipler, cemaati dışarı çıkararak duvar dibinde arama yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken olayda herhangi bir yaralanma ya da gözaltı olmadı.

GELİP BU HUZURLU ORTAMI GÖRSÜNLER

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, İslam dininin kucaklayıcı ve hoşgörü dini olduğunu, baskına gelen polisleri ve ihbarda bulunan Alman vatandaşını iftar organizasyonuna davet ettiklerini açıkladı. Konunun resmi makamlara iletildiğini ve DİTİB olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Ilıkkan, başkonsolosluğun da devrede olduğunu söyledi. DİTİB camilerinin 40 yılı aşkın süredir Almanya’da barış ve huzur ortamında hem Müslümanlara hem de Alman toplumuna hizmet verdiğini vurgulayan Ilıkkan, radikal ve ırkçı söylemlerin kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi. Sezai Karakoç'un "Seni öldürmeye gelen sende dirilsin" sözünü anımsatan Ilıkkan, şunları söyledi: "Bizim dinimiz hoşgörü dini. Biz camilerimizde iftar organizasyonları düzenliyoruz ve Hristiyan, ateist, Alman ve çok sayıda farklı kültürden insanı davet ediyoruz. Bu ihbarı yapan arkadaşı ve baskına gelen güvelik güçlerini iftara davet ediyoruz. Gelsinler Ramazan'ın bu huzurlu ortamını ve neşesini bizle paylaşsınlar."

ARTIK SAVUNMADA KALMAMALIYIZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de “Ramazan’ın ilk gününde camimize yönelik bu görüntüler bizi çok derinden üzmüştür. Dışişleri Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli mercilerle görüşme halinde” dedi. Üçüncü, “Ortaya çıkan manzara adeta İsrail’de yerleşimcilerin camiye saldırısını andırır bir görüntü oluşturmuştur” ifadelerini kullandı. Polisin camiye botla girmesine tepki gösteren Üçüncü, “İhbar doğru bile olsa bunun bir usulü vardır, sergilenen tablo bir güç gösterisini andırmaktadır” diye konuştu. Olayın yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını vurgulayan Üçüncü, “Asıl endişe verici olan, bu muameleyle birlikte toplumda Müslümanlara yönelik oluşan olumsuz atmosferdir. Savunmada kalmak yerine Ramazan’ın güzelliğini ve topluma katkımızı daha güçlü göstermeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.



