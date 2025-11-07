Başkonsoloslar Konferansı başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen konferans, yurt dışında görev yapan başkonsolosların katılımıyla gerçekleştiriliyor. “Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız” temasıyla düzenlenen konferans, yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin belirlenmesini amaçlıyor. Açılışta konuşan bakan Fidan, hizmet standartlarının güçlendirilmesi ve sahadaki tecrübelerin politika yapımına doğrudan yansıtılmasının önemine dikkat çekti. Konferansta ayrıca ekonomi, kamu diplomasisi, kültür, yurt dışı tanıtım, eğitim, göç ve bilişim gibi başlıklarda yapılacak tematik oturumlarla, başkonsoloslukların görev alanlarını doğrudan ilgilendiren konular ele alınacak. Türkiye, dünya genelinde sahip olduğu 99 başkonsoloslukla sayısal olarak ilk 3 ülke arasında.