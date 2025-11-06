AB Türkiye olmadan eksik kalır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli diplomatik temaslarda bulunmak üzere Finlandiya’ya gitti. Burada mevkidaşı Elina Valtonen ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Mevkidaşıyla çeşitli uluslararası platformlarda karşılaştıklarını dile getiren Fidan, diğer zamanlarda da önemli konular üzerinde telefonda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Fidan, bugün de dost ve müttefik Finlandiya’ya ziyarette bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, mevkidaşı Valtonen ile çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

TÜRKİYE KRİTİK KATKILAR SAĞLIYOR

Geçen yıl aralık ayında NATO toplantısı vesilesiyle Nordik ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Fidan, ”Nordik ülkeleriyle güvenlik konularındaki diyaloğumuzun derinleştirilmesine önem veriyoruz. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) 2025 dönem başkanlığını da yürüten değerli mevkidaşımla bugün Avrupa güvenliğini ele alan konuları da görüştük. Türkiye, Avrupa’nın güvenliğine kritik katkılar sağlayan bir NATO müttefikidir” dedi.

AVRUPA’DA YENİ DENKLEM VAR

Mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri de değerlendirdiklerini söyleyen Fidan, Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecine başından beri verdiği destek için teşekkür etti. Fidan, Türkiye’nin AB üyeliği süreci hakkında, “Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa’da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB’nin Türkiyesiz, Türkiye’nin de AB’siz eksik kalacağını düşünüyoruz. AB ve Türkiye’nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz” açıklamasında bulundu.

İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİ YETERSİZ

Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere ilişkin, “Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır” dedi. Fidan ek olarak, “İnsani yardımların Gazze’ye girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”

FİLİSTİN’İ TANIMASINI ÇOK İSTERİM

Finlandiya’nın Filistin’i devlet olarak tanımamasına ilişkin soruya Fidan, “Finlandiya’nın Filistin’i devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150’den fazla ülke Filistin’i devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya’nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya’nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus” yanıtını verdi.

Başkonsoloslar Konferansı başlıyor

Dışişleri Bakanlığı, gelenekselleştirdiği “büyükelçiler” buluşmalarının ardından ‘Başkonsoloslar Konferansı’nı da başlatıyor. Bugün başlayacak ve 8 Kasım’da sona erecek konferansın teması “Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız” olarak belirlendi.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bakan Fidan’ın açılışını yapacağı konferansta konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık işlemleri, çalışma ve sosyal güvenlik alanları, yurt dışında yaşayan Türkler ve soydaş topluluklar, Türkçe ve Türk dili politikaları, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi, stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım faaliyetleri, kültür, spor, eğitim ve terörle mücadele gibi başlıklar tematik oturumlarda ele alınacak. Bölgesel oturumlarda sahadan gelen güncel sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentiler masaya yatırılacak. Çalışmanın çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin “yol haritası” hazırlanması öngörülüyor. Türkiye’nin 99 başkonsolosluğu bulunuyor.











