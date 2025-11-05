Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan Finlandiya Parlamentosuna hitap etti

Dışişleri Bakanı Fidan Finlandiya Parlamentosuna hitap etti

19:415/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Finlandiya Parlamentosunda düzenlenen etkinliğe katılarak hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, başkent Helsinki'de Finlandiya Parlamentosunda konuştu.

Fidan ayrıca, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmî temasları kapsamında bulunduğu Helsinki’de mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı gerçekleştirmişti.

#Hakan Fidan
#Finlandiya
#Dışişleri Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA: 1 milyon 800 bin kişi bekliyordu! 2026 hac kuraları sonuçlandı