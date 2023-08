Batı Trakya yanıyor

Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Dernek Başkanı Sadık Sadık, “Yangın dün öğle vakitlerinde bizim bulunduğumuz Narlıköy’e 4 kilometre uzaklığında Büyük Müsellim köyünde başladı. Dedeağaç’ta da yangın olduğu için uçaklar genelde oradaki yangını söndürmekle uğraştı bizim bu tarafa gönderilen ekipler maalesef yetersiz kaldı. 92 yaşındaki annem yürüyemiyor kucağımda taşıyıp arabaya götürdüm. Havanın kararmasıyla birlikte köyümüze ovadan bakıyoruz her yer yanıyor. Köylerimizde şu an can kaybı yok, çok şükür; fakat mal kaybı mevcut” dedi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, “Yangının olduğu ormana yakın olan evler ve ahırlar zarar gördü. Biz de ihtiyacı olan köy sakinlerine camilerimizi açtık. Maddi kayıplarımız var ama şu an her hangi bir can kaybı yok çok şükür. Türkiye her daim hazır olduğunu, yardımları göndereceğini ifade etti. Edirne Valiliğimiz birebir ilgileniyor” dedi.