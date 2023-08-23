Batı Trakya yanıyor

Yunanistan’daki yangın, Batı Trakya’da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı. Yangın, Gümülcine’ye bağlı Rodop ilinde bulunan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Yunan hükümetinin, ABD üslerinin bulunduğu Dedeağaç’a öncelik verdiği, bu yüzden Türk bölgelerinde söndürme çalışmalarının ağır aksak yürüdüğü dile getiriliyor. Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Dernek Başkanı Sadık Sadık, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya’da yaşanan yangınları Yeni Şafak’a anlattı.





EKİPLER YETERSİZ

Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Dernek Başkanı Sadık Sadık, “Yangın dün öğle vakitlerinde bizim bulunduğumuz Narlıköy’e 4 kilometre uzaklığında Büyük Müsellim köyünde başladı. Dedeağaç’ta da yangın olduğu için uçaklar genelde oradaki yangını söndürmekle uğraştı bizim bu tarafa gönderilen ekipler maalesef yetersiz kaldı. 92 yaşındaki annem yürüyemiyor kucağımda taşıyıp arabaya götürdüm. Havanın kararmasıyla birlikte köyümüze ovadan bakıyoruz her yer yanıyor. Köylerimizde şu an can kaybı yok, çok şükür; fakat mal kaybı mevcut” dedi.





İLK KEZ YAŞANIYOR

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Halkın bir kısmı yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Yassıköy ile Narlıköy’ü birbirinden ayıran köprüde bölgedeki soydaşlarımız ve gençlerimiz yangına müdahale için itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştılar. Bölgemizde bu denli köy sakinlerinin tahliye edildiği bir yangın ilk defa yaşandı. Bu yüzden bölgede panik, korku ve tedirginlik var. Köylerden ovalara ve camilere tahliyeler gerçekleşti. Hava karardığı için yangının söndürülme olanağı havadan ve karadan zorlaşır” şeklinde konuştu.





CAMİLER HALKA AÇILDI

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, “Yangının olduğu ormana yakın olan evler ve ahırlar zarar gördü. Biz de ihtiyacı olan köy sakinlerine camilerimizi açtık. Maddi kayıplarımız var ama şu an her hangi bir can kaybı yok çok şükür. Türkiye her daim hazır olduğunu, yardımları göndereceğini ifade etti. Edirne Valiliğimiz birebir ilgileniyor” dedi.





YANGIN, ASKERİ HAVAALANINA YAKLAŞTI

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Aspropirgos şehrinde devam eden yangın, 112’nci Muharebe Kanadı’nın bulunduğu Elefsina’daki askeri havaalanına yaklaştı. Yangın nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yangının askeri havaalanına ulaşmaması için çalıştı. Havaalanının içinden de yangını önlemek için çalışma başlatıldı. Vatandaşlardan, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Bölgedeki yangın, sanayi bölgesindeki fabrika ve depolara sıçradı. Bölgede lojistik firmalarına ait depolar da yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



