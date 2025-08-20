Batı Trakyalı Türkler Türkiye'deki azınlıklara yönelik uygulamaları gıptayla izliyor

Yeni Şafak
17:2720/08/2025, Çarşamba
AA
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin yapılacak olmasına dikkat çekerek, Türkiye’deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları “gıptayla izlediklerini” söyledi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, ABTTF'nin internet sitesinde yayımladığı açıklamasında, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğinin Yunanistan tarafından sistematik şekilde ihlal edildiğini vurguladı.


Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin yapılacak olmasına dikkat çeken Habipoğlu, Türkiye’deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları “gıpta ile izlediklerini” ifade etti.

Habipoğlu, açıklamasında, Türkiye’nin farklı din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün altını çizerek, 2010’dan bu yana bölgede Rum Ortodoks cemaatinin bulunmamasına rağmen Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verildiğini hatırlattı.


Yakın zamanda Bozcaada’daki Panagia Kilisesi’nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldığını ve burada yıllar sonra ilk kez ayin gerçekleştirildiğini de hatırlatan Habipoğlu,
Batı Trakya Türk Azınlığının ise uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan dini özerklik ve din özgürlüğünün çeşitli yasa ve hükümetin tek taraflı uygulamalarıyla yıllardır ihlal edildiğini belirtti.



