Batı Trakyalı Türkler Türkiye'deki azınlıklara yönelik uygulamaları gıptayla izliyor

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin yapılacak olmasına dikkat çekerek, Türkiye’deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları “gıptayla izlediklerini” söyledi.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, ABTTF'nin internet sitesinde yayımladığı açıklamasında, Batı Trakya Türk Azınlığının dini özerkliğinin Yunanistan tarafından sistematik şekilde ihlal edildiğini vurguladı.
Habipoğlu, açıklamasında, Türkiye’nin farklı din ve kültürlere gösterdiği hoşgörünün altını çizerek, 2010’dan bu yana bölgede Rum Ortodoks cemaatinin bulunmamasına rağmen Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verildiğini hatırlattı.