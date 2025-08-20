Batı Trakyalı Türkler Türkiye'deki azınlıklara yönelik uygulamaları gıptayla izliyor

Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı'nda bu yıl da ayin yapılacak olmasına dikkat çeken Habipoğlu, Türkiye’deki Ortodoks azınlığın din ve ibadet özgürlüğüne yönelik olumlu uygulamaları “gıpta ile izlediklerini” ifade etti.