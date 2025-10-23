Kaza, akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda meydana geldi. İ.Ç. (40) yjnetimindeki 59 AFL 715 plakalı hafif ticari araç ile B.C.G.’nin (15) kullandığı elektrikli bisiklet ve N.B. (40) idaresindeki 35 KC 4144 plakalı motosiklet çarpıştı. Elektrikli bisiklette bulunan B.C.G., B.E. (12), Ö.Ç. (15) ve motosikletteki N.B. ile hafif ticari araçtaki Y.Ç. (3) ve Z.Ç. (8) yaralandı.