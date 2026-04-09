Batman’da çocuk parkında korkutan yangın

Batman’da bir çocuk parkında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Cudi Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi.
Parkta bulunan plastik kaydırak, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yanan kaydırağa müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, parkta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.