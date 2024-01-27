Battal İlgezdi CHP'den istifa etti: Partide Alevi ve Kürt kıyımı var

İstifa sonrası açıklama yapan İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini söyledi. İlgezdi şunları söyledi: Ben, belediye başkanı adayı olmadığım için istifa etmedim. CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor.Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. Sabah İBB adayımız çağırdı. Kendisi neden aday olamayacağımı ifade ettiğinde anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Ancak 6 anket yaptırdım hepsinde de seçimi kazanıyorum. Partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bu çok açık ve nettir."