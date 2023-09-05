Bay Kemal İstanbul’u kazandı!

Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP’de 5 Ağustos’ta başlayan İstanbul ilçe kongreleri büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul kongreleri Şile ile tamamlanacak. Ekim ayındaki kurultaya en çok delegeyi gönderecek İstanbul’da kongreleri ağırlıklı olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği adaylar kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler azınlıkta kaldı. Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer, Kadıköy, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Kağıthane, Maltepe, Şişli, Adalar, Sultangazi, Pendik ve Güngören’de genel merkezciler öne çıktı. İmamoğlu’nun desteklediği adaylar Silivri, Tuzla, Kartal, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Beyoğlu, Fatih, Kartal, Başakşehir ve Üsküdar’da kazandı. Fatih’teki seçimin yenilenebileceği ileri sürülürken kesin kararı genel merkez verecek. Şile kongresinin ardından da il kongresi yapılıp il başkanı seçilecek.
Kavga bitmiyor
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri birçok kavgaya sahne oldu. Önceki gün Fatih ilçe kongresinde adaylıktan çekilen Yavuz Nazlıgül’ün yerine Kılıçdaroğlu’na muhalif bir isim olan Soner Özimer aday oldu ve seçildi. Delege seçilemeyen Yusuf Yetişgin’in sosyal medyadan ilçe başkanlığı seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğine dair mesaj atması, kavgaya neden oldu. Yetişgin salonu apar topar terk etti. Gençlik kollarından bir grup, ismi öğrenilemeyen bir kişiye yumruklu saldırıda bulundu. Salonda Kılıçdaroğlu’na küfürler edildi.