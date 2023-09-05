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Bay Kemal İstanbul’u kazandı!

CHP’de genel başkanlık yarışını etkileyecek İstanbul’daki kongreleri Kılıçdaroğlu kazandı. Şile hariç ilçe kongreleri tamamlanırken 26 ilçede Genel Merkez’e yakın adaylar başkan seçildi. İmamoğlu’nun desteklediği adaylar ise 12 ilçeyi alabildi. Gerilim yaşanan Fatih’teki kongrede Kılıçdaroğlu’na küfür edilmesi ise dikkat çekti.

Yusuf Özdemir
04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de 5 Ağustos’ta başlayan İstanbul ilçe kongreleri büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul kongreleri Şile ile tamamlanacak. Ekim ayındaki kurultaya en çok delegeyi gönderecek İstanbul’da kongreleri ağırlıklı olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği adaylar kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler azınlıkta kaldı. Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy, Bayrampaşa, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer, Kadıköy, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Kağıthane, Maltepe, Şişli, Adalar, Sultangazi, Pendik ve Güngören’de genel merkezciler öne çıktı. İmamoğlu’nun desteklediği adaylar Silivri, Tuzla, Kartal, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Beyoğlu, Fatih, Kartal, Başakşehir ve Üsküdar’da kazandı. Fatih’teki seçimin yenilenebileceği ileri sürülürken kesin kararı genel merkez verecek. Şile kongresinin ardından da il kongresi yapılıp il başkanı seçilecek.

Kavga bitmiyor

CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri birçok kavgaya sahne oldu. Önceki gün Fatih ilçe kongresinde adaylıktan çekilen Yavuz Nazlıgül’ün yerine Kılıçdaroğlu’na muhalif bir isim olan Soner Özimer aday oldu ve seçildi. Delege seçilemeyen Yusuf Yetişgin’in sosyal medyadan ilçe başkanlığı seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğine dair mesaj atması, kavgaya neden oldu. Yetişgin salonu apar topar terk etti. Gençlik kollarından bir grup, ismi öğrenilemeyen bir kişiye yumruklu saldırıda bulundu. Salonda Kılıçdaroğlu’na küfürler edildi.


İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi." diye konuştu. Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diye konuştu. Seçim ittifakına ilişkin de konuşan Beker, Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yeniden iş birliği yapabileceklerini de belirtti.


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