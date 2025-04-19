Besiciler, koyunlarıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara doğru zorlu bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuğun sonunda besiciler, sürüleriyle yaklaşık 4 ay boyunca yaylalarda kalacak. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Nisan ayında havaların durumuna göre yaylalara doğru hareket etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ilçe merkezi ve köylerden yola çıkan besiciler, hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç ediyor.