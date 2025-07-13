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Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

21:0613/07/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
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Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

Murat Osmanoğlu (39) yönetimindeki 34 LS 2854 plakalı hafif ticari araç, Bayburt-Erzincan kara yolu Mutlu köyü mevkisinde karşı yönden gelen ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı Polonya kayıtlı SK 553 VR plakalı minibüsle çarpıştı.


İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.


Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü ile eşi Vildan (33), çocukları Furkan (3), Muhammet Yiğit (8), Fatma Betül Osmanoğlu (6) ile diğer araçtaki sürücü ve yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.


Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vildan ile oğlu Furkan Osmanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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