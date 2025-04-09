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Bayburt Valiliğinden 'kız öğrenci kaldığı yurtta bıçaklandı' iddialarına yalanlama

Bayburt Valiliğinden 'kız öğrenci kaldığı yurtta bıçaklandı' iddialarına yalanlama

23:319/04/2025, بدھ
Yeni Şafak
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Bayburt Valiliği, Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayı yalanladı.
Bayburt Valiliği, Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayı yalanladı.

Sosyal medyada Bayburt'ta bir kız öğrencinin kaldığı yurtta bıçaklandığı, intihar etme girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayburt Valiliği, iddiaları yalanlayarak haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu kaydetti.

Bazı sosyal medya hesaplarında Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve
Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci
yurdunda kalan bir kız öğrencinin bileklerini kestiği, bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği belirtilerek, "
Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.
" denildi.

Valilik yazılı açıklama ile duyurdu

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."




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