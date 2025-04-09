Bayburt Valiliğinden 'kız öğrenci kaldığı yurtta bıçaklandı' iddialarına yalanlama

Sosyal medyada Bayburt'ta bir kız öğrencinin kaldığı yurtta bıçaklandığı, intihar etme girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayburt Valiliği, iddiaları yalanlayarak haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu kaydetti.
Konuya ilişkin Bayburt Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Valilik yazılı açıklama ile duyurdu
"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."