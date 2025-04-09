Bayburt Valiliğinden 'kız öğrenci kaldığı yurtta bıçaklandı' iddialarına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve

Bazı sosyal medya hesaplarında Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.