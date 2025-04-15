Bayburt'ta yaylada mahsur kalmışlardı: Yabancı uyruklu 4 kişi kurtarıldı

Bayburt'ta yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Bayburt'ta karın kapattığı yayla yolunda mahsur kalan yabancı uyruklu 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bayburt'un Dumlu Yaylası'nda kötü hava şartları sebebiyle yabancı uyruklu 4 kişi mahsur kaldı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine, yaylaya ekipler sevk edildi.
Mahsur kalanlar AFAD ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Araçları kara saplanan 4 kişi, jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte ilçe merkezine getirildi.
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