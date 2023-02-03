Bayraktar’ın adı bilim merkezinde

Bu merkezle geleceğin ‘Özdemir Bayraktar’larının yetişeceğini ifade eden Varank, “Bu merkezin açılışı bizim için çok anlamlı. İHA’larımızın, SİHA’larımızın öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın aziz hatırasını bu güzel bilim merkezinde nesiller boyunca yaşatacağız. Bu açılış vesilesiyle hayalleriyle, gayretiyle mücadelesiyle Türkiye’yi insansız hava araçları teknolojisiyle öncü ülke haline getiren kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ı rahmetle anıyorum. İşte Özdemir Bayraktar’ın Türkiye için bu milletin aziz evlatları için kurduğu hayaller bu bilim merkezinde gerçekleşmeye devam edecek. Geleceğin yeni Özdemir Bayraktarları, Selçuk Bayraktarları yetiştirecek bu bilim merkezimiz tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.