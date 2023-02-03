|
Gündem

Bayraktar’ın adı bilim merkezinde

Gaziosmanpaşa’da Baykar Savunma’nın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan bilim merkezi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank milli İHA ve SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın aziz hatırasının bu güzel bilim merkezinde nesiller boyunca yaşatılacağını söyledi.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gaziosmanpaşa’da Baykar Savunma’nın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan bilim merkezi açıldı.

Gaziosmanpaşa’da Baykar Savunma’nın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan bilim merkezi açıldı.

Gaziosmanpaşa’da Baykar Savunma’nın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın adını taşıyan bilim merkezi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank milli İHA ve SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın aziz hatırasının bu güzel bilim merkezinde nesiller boyunca yaşatılacağını söyledi.

GELECEĞİN BAYRAKTARLARI BURADA YETİŞECEK

Bu merkezle geleceğin ‘Özdemir Bayraktar’larının yetişeceğini ifade eden Varank, “Bu merkezin açılışı bizim için çok anlamlı. İHA’larımızın, SİHA’larımızın öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın aziz hatırasını bu güzel bilim merkezinde nesiller boyunca yaşatacağız. Bu açılış vesilesiyle hayalleriyle, gayretiyle mücadelesiyle Türkiye’yi insansız hava araçları teknolojisiyle öncü ülke haline getiren kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ı rahmetle anıyorum. İşte Özdemir Bayraktar’ın Türkiye için bu milletin aziz evlatları için kurduğu hayaller bu bilim merkezinde gerçekleşmeye devam edecek. Geleceğin yeni Özdemir Bayraktarları, Selçuk Bayraktarları yetiştirecek bu bilim merkezimiz tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.


#Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi
#Mustafa Varank
#Baykar
1 saat önce
default-profile-img
Bayraktar’ın adı bilim merkezinde
Yapı denetimine anlık izleme
En kanlı ayın 35 fotoğrafı: İsrail’in bir ay içerisinde katlettiği Filistinlilerin tam listesi
Havaya sıkarak kaçtılar
Arslan yeniden AYM Başkanı
Otomobiller kapış kapış
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.