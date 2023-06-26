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Bayram tatili boyunca sıkı denetim: Her 10 kilometrede bir trafik ekibi görev yapacak

Kurban Bayramı süresince yoğunluk yaşanması beklenen, bölgenin önemli bir geçiş güzergâhında bulunan Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Vakıflar mevkisinde gerçekleştirilen "Trafik Farkındalığı Uygulaması"nda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak denetimlerin sıklaştırıldığını ifade ederek “Buralarda her 10 kilometreye bir trafik ekibi bulunması kuralı çerçevesinde yoğun bir denetim ve kontrol yürütüyoruz. Şu ana kadar Allah’a şükür büyük bir kaza ve ölümlü bir kaza yaşamadık.” dedi.

16:30 . 26/06/2023 الإثنين
IHA
Bayram tatili boyunca her 10 kilometrede bir trafik ekibi görev yapacak

Bayram tatili boyunca her 10 kilometrede bir trafik ekibi görev yapacak

Özelikle Körfez hattında ve Balıkesir Edremit hattında yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Buralarda her 10 kilometreye bir trafik ekibi bulunması kuralı çerçevesinde yoğun bir denetim ve kontrol yürütüyoruz. Şu ana kadar Allah’a şükür büyük bir kaza ve ölümlü bir kaza yaşamadık. Sürücülerimizin hem ilimizde yaşayan değerli vatandaşlarımızın hem de tatil için Balıkesir’e gelen tatil yörelerinde bulunan vatandaşlarımızın yolculukları esnasında bu kurallara uyarak sevdiklerini üzmemelerini, bayram sevincinin hüzne dönüştürmemelerini arzu ediyoruz. Gözünüz yolda olsun diyoruz. Bayram yolunda olsun ve bayram yolculuğa çıkarken muhakkak kurallara önem veriyoruz. Trafik kurallarının yanı sıra yine ilimizde bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesini teminen bütün ekiplerimiz sahada." dedi




#Bayram tatili
#Trafik denetim
#Trafik Farkındalığı Uygulaması
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