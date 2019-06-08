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İSTANBUL

Bayram tatili dönüş trafiği devam ediyor! İstanbul trafiğinde son durum

Bayram tatili dönüş trafiği devam ediyor

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki trafik yoğunluğu bugün de devam etti. Dönüş yoluna geçen tatilciler, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
Tatilcilerin dönüşü sürüyor.
Tatilcilerin dönüşü sürüyor.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti.

Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.

İhtiyaç duyulması halinde feribot sayısının 19'a çıkarabileceklerini anlatan Lermi, günlük 20 bin yolcuyu bekleme yapmadan taşıyabildiklerini ifade etti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk var

Bayram tatilinin ardından yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Karadeniz-Gerede bağlantı yolu, Köroğlu Park Alanı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oluyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul yönünde yoğunluğu akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

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Tatilciler dönüş yolunda
FOTOĞRAF 37
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Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
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Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.
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Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.
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Küçük çaplı kaza ve arıza yapan araçlar nedeniyle zaman zaman kısa süreli aksamaların yaşandığı yolda, bölgede sürekli ring halinde bulunan ekipler tarafından trafik yönlendiriliyor.
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Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.
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Tatilciler dönüş yoluda
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Tatilciler dönüş yolunda
Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor.


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İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki yoğunluk devam ediyor.
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