Yaz sezonunun en yoğun dönemine denk gelen Kurban Bayramı öncesi milyonların gözü kulağı bayram tatiline ilişkin gelecek resmi açıklamadaydı. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken konuya dair açıklama Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Bakan Ersoy, turizm cenneti ülkemize kazandırılacak yeni halk plajları gibi birçok konuda da bilgiler paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Manisa’daki açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Festivale ilişkin bilgileri aktaran Bakan Ersoy, 2021'de başlayan festival kapsamında bu yıl 8 aylık takvim oluşturulduğunu ve toplamda 6800'den fazla etkinlik düzenleneceğini aktarırken Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a milyonlarca insanın merakla beklediği "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusu da yöneltildi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
Bayram tatili kaç gün olacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış konuşması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Ersoy "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.
Turizmde rekor üstüne rekor
Türkiye’nin zorlu coğrafi koşullarına ve çevresindeki kriz bölgelerine rağmen turizmde güçlü bir ivme yakaladığını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Türkiye’nin turizm alanındaki küresel konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2017 yılında dünya turizm sıralamasında 8. sırada yer aldığını, 2024 itibarıyla ise 4. sıraya yükseldiğini belirtti. Ersoy, bu yükselişte stratejik adımların ve altyapı yatırımlarının etkili olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin tanıtımı için dijital alandaki çalışmalara da değinen Ersoy, GoTürkiye platformunun 10 farklı dilde yayın yaptığını ve şu anda 60’tan fazla turizm ürününün bu platform aracılığıyla dünyaya tanıtıldığını söyledi.
Yurtdışına kaçırılan eserler artık rağbet görmüyor
Son dönemde Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin yurda dönüşüyle ilgili gelişmeler sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Hemen her gün bir kültür varlığının iadesiyle ilgili sevindirici bir haber paylaşılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu alanda 12 ülkeyle protokol imzaladığını ve bu iş birlikleri sayesinde iade süreçlerinin hem çok daha kısa sürdüğünü hem de ciddi anlamda maliyetlerin düştüğünü dile getirdi.
Ersoy, alınan etkin tedbirler sonucunda yurtdışına kaçırılmak istenen eserlerin neredeyse 1000 katının Türkiye’de yakalandığını ifade etti. "Eninde sonunda o eseri alacağız" diyerek net bir duruş sergilediklerini kaydeden Bakan, bu kararlılığın özellikle definecilere yönelik ‘müşteri’ ilgisini azalttığını vurguladı.
Belediyelerin altyapı yatırımları yetersiz kalıyor
Kumar turizmine ihtiyacımız yok
Öte yandan Bakan Ersoy, kendisine yöneltilen "Birleşik Arap Emirlikleri’nde “kumar turizmi” başlıyor 2027’de. Türkiye’nin aklında böyle bir plan var mı?" sorusunu da yanıtladı.
Turistlere e-Nabız sistemi geliyor
Bakan Ersoy açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
Sağlık turizminde altyapımız çok iyi
Türkiye'nin dünya sağlık turizmindeki yerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, buradaki pastadan her ülkenin pay almaya çalıştığını söyledi.
Türkiye'nin çok iyi bir sağlık altyapısı olduğunu pandemi sürecinde ispatlandığını belirten Bakan Ersoy, "Sağlık turizmi denilince burada iki tane şey var. Bir sağlık amacıyla gelenler turisti hedefler, bir de turistik amaçlı gelen turistin sağlığını hedefler. İkisi çok farklı şeyler. Bir zaten sağlık amaçlı geliyor, çok çok önemli. Orada Türkiye’nin potansiyeli var. Geçen yıl 3 milyar dolardan fazla bir gelir elde edildi." dedi.
Bakan Ersoy, aynı zamanda otellerde uygulanan her şey dahil sistemine yönelik "Birçok ülke uygulamak istedi ama bizim gibi başarılı olamadı. Biz bir kısıtlama getiremeyiz bu tamamen işletmenin ve yatırımcının kararı. Bir sınırlama yapamayız. Ama Türkiye bu konuda markalaştı." dedi.
Ücretsiz halk plajı sayıları artıyor
Turizm bölgelerindeki ücretsiz halk plajı sayısına ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılından bu yana Antalya’da 12, Bodrum’da 4, Çeşme’de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapıldığını, bu sayının artırılacağının altını çizdi. Bakan Ersoy Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi'nde 2 yeni ücretsiz halk plajının yapılmaya başladığını ve 2025 sezonuna yetiştirileceğini söyledi.
Bakan Ersoy, 2024 yılında plajları 3 milyon 50 bin kişinin ziyaret ettiğini, 2024 sezonu emekliler yılı olması dolayısıyla plajlardan 19 bin 281 emeklinin ücretsiz faydalandığını ekledi.