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Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Bakan Ersoy'dan açıklamalar

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Bakan Ersoy'dan açıklamalar

Harun İlhan
10:5618/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Bakan Ersoy'dan açıklamalar
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Bakan Ersoy'dan açıklamalar

Yaz sezonunun en yoğun dönemine denk gelen Kurban Bayramı öncesi milyonların gözü kulağı bayram tatiline ilişkin gelecek resmi açıklamadaydı. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken konuya dair açıklama Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Bakan Ersoy, turizm cenneti ülkemize kazandırılacak yeni halk plajları gibi birçok konuda da bilgiler paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Manisa’daki açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Festivale ilişkin bilgileri aktaran Bakan Ersoy, 2021'de başlayan festival kapsamında bu yıl 8 aylık takvim oluşturulduğunu ve toplamda 6800'den fazla etkinlik düzenleneceğini aktarırken Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a milyonlarca insanın merakla beklediği "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusu da yöneltildi.



Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri kapsayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Ersoy, milyonlarca vatandaşın buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivallerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış konuşmasının ardından dijital medyanın yöneticileriyle bir araya geldi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy'a Başdanışmanı
Tayfun Topal
ve Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü
Selim Terzi
de eşlik etti.

Festivale ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 8 aylık geniş bir takvimle gerçekleştirileceğini duyurdu. İlk olarak 2021 yılında hayata geçirilen festivalin, 5 Nisan'da Adana’da başladığını ve 9 Kasım’da Antalya’da sona ereceğini belirten Ersoy, toplamda 6 bini aşkın etkinliğin planlandığını ifade etti. Her yıl festivalin kapsama alanını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan,
“Her sene beş yeni ili daha dahil ederek 2028 yılında Türkiye genelinde 35 ilde bu kültür şölenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz”
dedi.


Bayram tatili kaç gün olacak?


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış konuşması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Ersoy "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.


Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı yönündeki soruya dikkat çeken bir cevap veren Ersoy,
“Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz”
ifadelerini kullandı.


Turizmde rekor üstüne rekor

Türkiye’nin zorlu coğrafi koşullarına ve çevresindeki kriz bölgelerine rağmen turizmde güçlü bir ivme yakaladığını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

“İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin çevresine bakın, bir de bizim bulunduğumuz bölgeye. Ortadoğu’daki her çatışma, her kriz bizi doğrudan etkiliyor. Buna rağmen Türkiye, misafirperverliğiyle öne çıkıyor ve turizmde rekor üstüne rekor kırıyor”
ifadelerini kullandı. Ersoy, Türkiye’ye gelen herkesin değerli olduğunu vurguladı.


Turizme dair güncel verileri de paylaşan Bakan, 2025 yılı Ocak – Mart döneminde Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısının geçen yıla göre %40,1 artışla 8,8 milyona ulaştığını, turizm gelirinin ise %48,4 artarak 9,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin turizm alanındaki küresel konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2017 yılında dünya turizm sıralamasında 8. sırada yer aldığını, 2024 itibarıyla ise 4. sıraya yükseldiğini belirtti. Ersoy, bu yükselişte stratejik adımların ve altyapı yatırımlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

“Bir turizm ülkesi olmak istiyorsanız iki güçlü silahınız olmalı” diyen Bakan Ersoy, bunlardan birinin Türk Hava Yolları olduğunu belirterek, “THY şu anda 360 noktaya doğrudan uçuş yapıyor. Dünyada 300 destinasyona ulaşan başka bir hava yolu şirketi yok”
ifadelerini kullandı. İkinci önemli unsurun ise İstanbul Havalimanı olduğunu vurgulayan Ersoy, “Bu ölçekte bir havalimanına sahip olmadan dünya turizminde söz sahibi olamazsınız. Ayrıca bu yıl Antalya Havalimanı’nın kapasitesini de iki katına çıkardık. Bunların hepsi zamanında atılmış doğru adımlar” diye konuştu.

Türkiye’nin tanıtımı için dijital alandaki çalışmalara da değinen Ersoy, GoTürkiye platformunun 10 farklı dilde yayın yaptığını ve şu anda 60’tan fazla turizm ürününün bu platform aracılığıyla dünyaya tanıtıldığını söyledi.


Yurtdışına kaçırılan eserler artık rağbet görmüyor


Son dönemde Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin yurda dönüşüyle ilgili gelişmeler sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Hemen her gün bir kültür varlığının iadesiyle ilgili sevindirici bir haber paylaşılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu alanda 12 ülkeyle protokol imzaladığını ve bu iş birlikleri sayesinde iade süreçlerinin hem çok daha kısa sürdüğünü hem de ciddi anlamda maliyetlerin düştüğünü dile getirdi.


Ersoy, alınan etkin tedbirler sonucunda yurtdışına kaçırılmak istenen eserlerin neredeyse 1000 katının Türkiye’de yakalandığını ifade etti. "Eninde sonunda o eseri alacağız" diyerek net bir duruş sergilediklerini kaydeden Bakan, bu kararlılığın özellikle definecilere yönelik ‘müşteri’ ilgisini azalttığını vurguladı.


Anadolu menşeli tarihi eserlerin değer kaybettiğine dikkat çeken Ersoy,
“Eskiden 100 lira edilen bir eserin fiyatı artık 10-20 liraya düştü. Çünkü biliyor ki kasada saklı kalacak. Birini ortaya çıkardığı an biz onu yakalayacağız. Esas başarı orada oldu.
” şeklinde konuştu.

Belediyelerin altyapı yatırımları yetersiz kalıyor


Turizm bölgelerinde altyapı sorunlarının hala gündemde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belediyelerin gerekli yatırımları yapmadığına dikkat çekti. Ruhsat ve iskân gelirlerinin belediyelerin kasasına girdiğini hatırlatan Ersoy,
“Bu gelirler neden toplanıyor? Altyapıya harcansın, yollar yapılsın, çöpler toplansın diye. Şimdi belediyelerin de bir sürü geliri ve bütçe dışı geliri var. Sizin kaynaklarınız nereye kullanmak istediğinizle alakalı bir konu. Buna belediye başkanı karar verecek ya da gerekçelere sığınarak geçiştirecek.
"
ifadelerini kullandı.


Kumar turizmine ihtiyacımız yok


Öte yandan Bakan Ersoy, kendisine yöneltilen "Birleşik Arap Emirlikleri’nde “kumar turizmi” başlıyor 2027’de. Türkiye’nin aklında böyle bir plan var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Bakan Ersoy, BAE gibi Körfez ülkelerinin petrol sonrasını düşünerek turizm öncelikli yatırımlar yapmaya başladığını ancak Türkiye'nin böyle bir ihtiyacının olmadığını söyledi. Bakan Ersoy
"Türkiye’nin o kadar çok potansiyel bir yönü var ki suni bir etki yaratması gerekmiyor. Mevcut doğal etkilerini aktive etse zaten bir şeye ihtiyacı yok. Dubai’nin fazla bir şeyi yok onlar etkinlik turizmi ile ön plana çıkıyor. Doğal potansiyeli az olduğu için bunu kullanması lazım.
"
ifadelerini kullandı.

Turistlere e-Nabız sistemi geliyor


Türk vatandaşlarının kullandığı e-Nabız benzeri bir sistem üzerinde çalıştıklarını da belirten Bakan Ersoy, turistlerin de Türkiye'den aldığı sağlık hizmetlerini sistem üzerinden takip edebileceğini söyledi.

Bakan Ersoy açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Ülkeye girdiklerinde onlara bir kod verilecek. Şu an Turist olarak e-Nabız sistemine giremiyorsunuz ama takip edilebilir hale getiriliyor. Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedbirler uygulandı. Hizmetin standardizasyonu ve standarttın denetlenmesi, bunu başardığınız zaman zaten sürdürülebilir bir gelir elde edebiliyorsunuz, sürdürülebilir bir ekonomi elde edebiliyorsunuz. Turistlerle ilgilenen hastanelerin sertifikaları olacak. Oteller” Sağlık Turizm Sertifikasına” sahip hastaneler ile eşleşebilir, bunun dışına çıkamayacaklar. Hepsini takibe alacağız."


Sağlık turizminde altyapımız çok iyi


Türkiye'nin dünya sağlık turizmindeki yerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, buradaki pastadan her ülkenin pay almaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çok iyi bir sağlık altyapısı olduğunu pandemi sürecinde ispatlandığını belirten Bakan Ersoy, "Sağlık turizmi denilince burada iki tane şey var. Bir sağlık amacıyla gelenler turisti hedefler, bir de turistik amaçlı gelen turistin sağlığını hedefler. İkisi çok farklı şeyler. Bir zaten sağlık amaçlı geliyor, çok çok önemli. Orada Türkiye’nin potansiyeli var. Geçen yıl 3 milyar dolardan fazla bir gelir elde edildi." dedi.

Bakan Ersoy, aynı zamanda otellerde uygulanan her şey dahil sistemine yönelik "Birçok ülke uygulamak istedi ama bizim gibi başarılı olamadı. Biz bir kısıtlama getiremeyiz bu tamamen işletmenin ve yatırımcının kararı. Bir sınırlama yapamayız. Ama Türkiye bu konuda markalaştı." dedi.


Ücretsiz halk plajı sayıları artıyor


Turizm bölgelerindeki ücretsiz halk plajı sayısına ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılından bu yana Antalya’da 12, Bodrum’da 4, Çeşme’de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapıldığını, bu sayının artırılacağının altını çizdi. Bakan Ersoy Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi'nde 2 yeni ücretsiz halk plajının yapılmaya başladığını ve 2025 sezonuna yetiştirileceğini söyledi.


Bakan Ersoy, 2024 yılında plajları 3 milyon 50 bin kişinin ziyaret ettiğini, 2024 sezonu emekliler yılı olması dolayısıyla plajlardan 19 bin 281 emeklinin ücretsiz faydalandığını ekledi.



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