Bayrampaşa Belediyesi’nde seçim sonuçlandı: Yeni başkanvekili İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan koltuk için belediye meclisi sandık başına gitti. Saat 18.00’de başlayan oturumda Cumhur İttifakı İbrahim Akın’ı, CHP ise Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Seçimin sonunda yeni başkanvekili İbrahim Akın oldu. Akın, dördüncü turda 19 oyla seçimi kazandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 18.00’de toplandı.
Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı İbrahim Akın’ı aday olarak gösterirken, CHP ise Meclis üyesi Recep Öztürk’ü aday gösterdi.
Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçimlerini, son turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın kazandı.
Seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Akın, "AK Parti belediyeciliği Bayrampaşa'ya geri döndü. Durmak yok yola devam. İki perdelik oyun gördük. Bayrampaşa'da 18 ay eksik kalan hizmeti AK Parti belediyeciliği ile geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Hasan Mutlu neden görevden uzaklaştırılmıştı?
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Hakkında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açılmıştı. Adliyeye sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hasan Mutlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde 21 Eylül günü gerçekleştirilen seçimin dördüncü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti.
Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı İbrahim Kahraman’ın kura sonucu kazandığı başkanvekilliği seçimine itiraz eden AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar vermişti. Bu kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci, mahkemenin kesin kararına kadar askıya alınmıştı.