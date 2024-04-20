Bebek katili İsrail'e en anlamlı cevap: Helal size çocuklar

İlkokul öğrencileri Filistin’de İsrail tarafından öldürülen, sakat bırakılan çocuklar için anlamlı bir protesto yaptı. İstanbul Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu’na mal bırakmak için gelen ve İsrail’e yardım ettiği için boykot edilen bir dondurma markasının aracı, öğrenciler tarafından telin edildi. Mal bırakmak için kantine giren kamyon şoförü öğrencilerin kamyonun etrafına toplandığını görünce bir süre hareket edemedi. Araç, nöbetçi öğretmenin çocukları uzaklaştırmasının ardından, okuldan uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yorum yapan binlerce vatandaş öğrencileri öve öve bitiremedi.





ORGANİZE DEĞİLDİ

Olayı videoyla kayıt altına alan vatandaş Ö.Ş yaşananları Yeni Şafak’a anlattı: “Olayın gerçekleştiği okul hemen evimin yanı. Evde oturduğum sırada okuldan sesler geldiğini duydum. 23 Nisan provaları yapılıyor zannettim. Camdan baktığımda öğrenciler kantinin önünde bulunan aracı protesto ediyorlardı. Sonrasında aracın boykot listesinde olan markaya ait olduğunu görünce neden yuhaladıklarını anladım. Kamyonun etrafında toplanıp yuhalıyorlardı, arkadaşlarını da çağırıyorlardı. Kamyon okuldan çıkınca çocuklar sınıflarına dönmeye başladı. Kesinlikle organize bir şey değildi. Öğretmenler çocukları dağıtmaya çalışıyordu. Okul sıradan bir devlet okulu, onlar da çocuk. Çocuklara böyle bir şey aşılanmıyor. Bu duruma hassasiyet gösterdikleri yaptılar.”





DONDURMA DAĞITACAĞIZ

Sosyal medya hesabı üzerinden videoyu paylaşan Abdullah Tarık Ömeroğlu, “Arkadaşım videoyu gönderince ben de sosyal medya hesabım üzerinden paylaştım ve bugün okula gidip okul müdürüyle görüştüm. Çocuklar hiçbir yönlendirme olmadan bir anda başlamışlar. Müdür beye okulda pazartesi ya da salı günü dondurma dağıtmak istediğimiz söyledik. Gerekli izinleri aldık okulda dondurma dağıtacağız” diye konuştu.





NE MUTLU FITRATEN TEMİZ YÜREKLERE

Yeğeni protesto eden çocuklardan biri olan Bülent Şahin Erdeğer de sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: “Ne mutlu fıtraten temiz yüreklere. Afacanlardan biri de yeğenim Ömer Asaf. Bir dondurma ziyaretini hak etti.”





Yorum yağdı

Vatandaşlar sosyal medya hesabı üzerinden şu şekilde çocuklara destek gösterdi. Muhammed Zahid Kozak: “Bizi tekrar ümitvar eden çocuklar, Rabbim sizi dinde fakih kılsın.”

Öğretmen olduğu anlaşılan bir kişi: “Öğrencilerime bir iki ders boykot anlattım. Bence güzel bir kültür inşa ediyoruz. Devam etmeliyiz.” Rabia Bayrak: “Aferin benim koca yürekli çocuklarıma. Helal olsun sizin gibi vicdanlı çocuklarımız var. Geleceğimiz ümitli elhamdülillah.”



