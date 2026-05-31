Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bebek Sahili’nde tekne yangını

Bebek Sahili’nde tekne yangını

22:3831/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yangının çıktığı teknede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıktığı teknede maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Bebek Sahili'nde bir tur teknesinde akşam üzeri yangın çıktı. İhbar üzerine yangına denizden ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken teknede maddi hasar meydana geldi; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bebek Sahili’nde meydana gelen tekne yangını Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiktaş Arnavutköy’de bulunan Bebek Sahili’nde bir teknede yangın meydana gelmiş, tekne alevlere teslim olurken, yangını söndürmek için diğer tekneler de seferber olmuştu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye ihbar üzerine ekiplerin sevk edildiği öğrenilmişti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, yangının bir tur teknesinde çıktığı öğrenildi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti ekiplerince yangına denizde müdahale edilirken, itfaiye ekipleri ise kıyıdan çalışma yürüttü. Olay sırasında teknede bulunan iki mürettebat, kendi imkanlarıyla tekneden ayrıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.



#İstanbul
#Bebek Sahili
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler