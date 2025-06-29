Haziran ayının son günlerinde gözler bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranına çevrildi.





Temmuz ayı için geri sayım sürerken, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, sorusu gündemdeki yerini aldı.





Bedelli askerlik ücreti artacak





2025 yılının ilk yarısında uygulanan bedelli askerlik ücreti, 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenmiş durumda.





Yoklama kaçağı ya da bakaya olan yükümlüler için ise bu tutara ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ek bedel tahsil ediliyor.





Bu rakamlar, memur maaş katsayısına bağlı olarak yılda iki kez güncelleniyor.





Önemli bir artış bekleniyor





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik ücreti ve ek bedel tutarlarının Askeralma Kanunu kapsamında memur maaş katsayısına göre 1 Temmuz 2025 itibarıyla yeniden belirleneceği vurgulandı.





Yapılan değerlendirmelere göre, memur maaş katsayısında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda önemli bir artış bekleniyor.





280 bin TL seviyelerine yükselecek





Şu ana kadar açıklanan verilere göre, memurların yılın ilk beş ayında şimdiden yüzde 14’lük bir zam hakkı oluşmuş durumda.





Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte bu oranın daha da artması ve bedelli askerlik ücretinin 280 bin TL seviyesini geçmesi öngörülüyor.





Beklenen oran





Uzmanlara göre memur maaşlarında yüzde 15–20 arasında bir artış bekleniyor.





Bu da bedelli askerlik ücretini yaklaşık 279 bin 500 TL – 291 bin 600 TL aralığına taşıyabilir.





Bazı ekonomistlerin hesaplamalarına göre ise katsayının 1,1543 seviyesine çıkması durumunda ücret yaklaşık 277 bin TL civarında gerçekleşebilir.





Kesin rakam ise 3 Temmuz 2025’te açıklanacak memur maaşı katsayısı ile netleşecek.





Yarın son gün





Bedelli askerlik hizmetine başvurmak isteyenler, mevcut bedel tutarından yararlanmak için 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda.





Bu tarih sonrasında yapılacak başvurularda ise yeni bedel geçerli olacak.





Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.





Ödemeler ise Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubelerinden ya da dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılabiliyor.





Bakanlık açıklama yaptı





Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor.





Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:





Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.





Bedelli askerlik ücret artışı nasıl hesaplanıyor?





Bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişime göre yeniden belirleniyor.





Bu katsayı ise enflasyon oranı ve toplu sözleşme artışlarıyla şekilleniyor. Böylece, enflasyondaki artış doğrudan bedelli askerlik ücretine de yansıyor.





Örneğin; 2025’in ilk yarısında yüzde 14’lük zam hakkı oluşurken, haziran enflasyonu ve toplu sözleşme farkları eklendiğinde bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.











