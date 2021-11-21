​Bedelliye hücum: 2022 için 51 binden fazla başvuru var

Bedelli askerliğe ilgi büyük oldu. 2021 yılında toplam 462 bin 30 yükümlü silah altına alınırken, bu yükümlülerin 52 bin 529’u askerliğini bedelli, 6 bin 5’i ise dövizli askerlik ile yerine getirdi. 2021’de bedelli askerlik başvurularından elde edilen gelir 2 milyar 149 milyon 562 bin 748 TL oldu. Yine bu yıl 6 bin 5 kişinin faydalandığı dövizli askerlik uygulamasından da 26 milyon 201 bin 447 Euro Hazine’ye gelir kaydedildi.

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4,3 MİLYAR LİRA

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. Bedelli askerlikte ilk celbin başlatıldığı 1 Ocak 2020’den bu yıl sonuna kadar toplam 112 bin 661 kişi başvuru yaptı. Bedelli başvurularından elde edilen gelir 4,3 milyar TL oldu.

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2022 İÇİN 51 BİN BAŞVURU

2022 yılında bedelli askerlik yapmak için 51 bin 603 kişi başvuruda bulundu. Bu kişilerin işlemleri ise devam ediyor.

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