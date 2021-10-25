Belediye başkanının içinde olduğu araç kaza yaptı: Bir ölü iki yaralı var Konya’nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içerisinde bulunduğu otomobilin Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, başkan ve sürücü yaralandı.

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