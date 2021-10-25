Gündem Belediye başkanının içinde olduğu araç kaza yaptı Bir ölü iki yaralı var
KONYA

Belediye başkanının içinde olduğu araç kaza yaptı: Bir ölü iki yaralı var

Konya’nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da içerisinde bulunduğu otomobilin Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, başkan ve sürücü yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Belediye başkanının içinde olduğu araç kaza yaptı: Bir ölü iki yaralı var
Peugeot marka otomobil, seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Kaza, Akşehir Antalya Yolu Engili Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı Peugeot marka otomobil, seyir halinde olan R.U. (37) yönetimindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, araç şoförü Atilla Özsoy kazayı yaralı atlatırken, diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar kaza yerinde hayatını kaybetti.

Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Akbuğa’nın kolunun kırıldığı, Atilla Özsoy’un ise kazayı hafif sıyrıkla atlattığı öğrenildi. Her iki yaralının da geceyi hastanede geçirecekleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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