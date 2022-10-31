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KONYA

Belediyecilikte Konya farkı: Belediye Başkanı Altay 288 aracın tanıtımını yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelindeki hizmetlerde kullanılmak üzere öz kaynaklarla alımı yapılan 288 aracın tanıtımını yaptı. Altay, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem ‘Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlamaya hem de Konya’yı en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Yalnızca bugünün değil; 2023’ün, 2030’un, 2050’nin Konya’sını inşa etmek için var gücümüzle çalışacak ve Allah’ın izniyle hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

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Belediyecilikte Konya farkı: Belediye Başkanı Altay 288 aracın tanıtımını yaptı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren şehir genelindeki hizmetlerde kullanılmak üzere belediye envanterine kazandırdıkları araçları tanıttı.

  • Konya Büyükşehir Stadyumu otopark alanında düzenlenen programda konuşan Altay, Cumhuriyetin 99. yılının coşkusunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye olarak büyük hedefleri birer birer gerçekleştirmenin gururu içinde olduklarını ifade etti. 2023 yılına çok az bir zaman kaldığını ve 2023’ün Türkiye’nin yıldızının tüm dünyada daha çok parlayacağı bir çağın kapısını açacağına inandığını kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolculuğumuz ‘Türkiye Yüzyılı’ ile zirveye çıkacaktır. ‘Türkiye Yüzyılı’ ülkemiz için gücün, istikrarın ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır” dedi.


“CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK DESTEKLERİYLE, ŞEHRİMİZE HER ANLAMDA ALTIN ÇAĞINI YAŞATTIK”

“Göreve geldiğimiz ilk gün tüm hemşehrilerimize, şehrimizi dünyanın en önemli şehirleri arasına taşıyacağımıza ve en iyi hizmetleri sunacağımıza dair söz verdik” ifadelerini kullanan Altay, “Her şeyden önce; AK Partimizin ‘Gönül Belediyeciliği’ ile Konya’mızın ihtiyaçlarını, değerlerini ve hemşehrilerimizin isteklerini harmanlayarak, adına ‘Konya Modeli Belediyecilik’ dediğimiz bir metot geliştirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları bu model çerçevesinde şekillendirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne Konya’mız hamdolsun çok şey kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle, şehrimize her anlamda altın çağını yaşattık” açıklamasında bulundu.

288 YENİ ARAÇ, 664 MİLYON LİRALIK BEDELLE ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANDI

31 ilçeye ve 1.154 mahalleye hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, göreve geldikleri günden bugüne kadar araç envanterinde yaptıkları güçlendirme çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatan Başkan Altay, bu süreçte yeni otobüslerden itfaiye araçlarına, iş makinelerinden hayvan ambulanslarına, mobil mutfaktan cenaze nakil aracına kadar toplamda 288 yeni aracı Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine kazandırdıklarını ve tüm bu araçlar için güncel bedelle 664 milyon lirayı öz kaynaklarla ödediklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem “Türkiye Yüzyılı”na katkı sağlayacaklarını hem de Konya’yı en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Altay, “Yalnızca bugünün değil; 2023’ün, 2030’un, 2050’nin Konya’sını inşa etmek için var gücümüzle çalışacak ve Allah’ın izniyle hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Konya’mızın hayallerini gerçekleştiren ve yaptığımız çalışmalarda her zaman en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

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