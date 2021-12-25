Belediyede PKK'lı gassal

Terör örgütü PKK’nın derneklerinden olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) yönelik hazırlanan iddianamede şok detaylar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 23 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede; dernek üyelerinden bazılarının derneğin sözde din adamlarının referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gassal olarak işe alındığı anlatıldı.

İBB’de işe alınan dernek üyelerinin, belediyenin dağıttığı market alışveriş kartlarını da yakınları PKK’nın dağ kadrosuna katılan “değer ailelerine” dağıttığı iddianamede yer aldı.

MEZARLIKTA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçiren olay, 26 Ağustos’ta Kilyos’taki kimsesizler mezarlığında yaşandı. PKK’lı teröristlerin cesetlerinin gizlice Bitlis Garzan mezarlığına gömüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, kimlik tespitleri yapılan cesetler Kilyos’taki kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.

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Mezarlığa giderek PKK propagandası yapan DİAYDER üyesi 9 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı derinleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, derneğin terör bağlantılarını ve kamu kurumlarına sızmak için neler yaptığını ortaya çıkardı.

SÖZDE İNANÇ KOMİTESİ

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Akif Katırcı tarafından hazırlanan iddianamede, derneğin PKK’nın şehir yapılanması olan KCK sözleşmesinde “Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi” adı altında sözde “Kürt Diyanet İşleri” olarak faaliyete başladığı belirtildi. İddianamede, örgüte müzahir internet sitelerinde Müslüman Kürtlerin Diyanet’e bağlı camilerde namaz kılmamaları ve alternatif cuma namazları gibi sivil itaatsizlik eylem çağrıları yapıldığı da kaydedildi.

MESCİTLERDE SİYASİ VAAZ

DİAYDER’e bağlı mescitlerde görev yapan ve Muş’tan getirildiği belirtilen imam Mehmet E.K.’nın “Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir” şeklinde siyasi konularda vaaz verdiği de iddianamede belirtildi.

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DİAYDER’DEN İBB’YE

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Mehmet İ., İBB’de gassal olarak işe alınmasında DİAYDER yöneticilerinin referans olduğunu belirterek, kendisiyle birlikte bazı kişilerin de dernek öncülüğünde işe alındığını anlattı.

Mehmet İ., bu kişilerle belediyeye ilk girdiklerinde maaşlarından bir kısmını DİAYDER’e vereceklerini söylediklerini aktararak, ancak sonrasında bu kişilerin derneğe para verip vermediklerini bilmediğini ifade etti. Yine şüphelilerden Hasan K.’nın dernek üyesi olduğu halde, DİAYDER’den referansı olmadığı için gassal olarak işe alınmadığını söylediği bilgisi de iddianamede yer aldı.

İnançlı insanlar hedef alınmış

PKK içinde 20 yıl kaldıktan sonra ikna yoluyla teslim alınıp itirafçı olan “Dilxaz” kod adlı terörist Elhem Demir’in dernek hakkındaki beyanları da iddianamede yer aldı. PKK’lı Demir, “Örgüt ile iltisaklı derneklerden biri de DİAYDER’dir. Tamamen PKK/KCK terör örgütü talimatları doğrultusunda kurulmuştur.

Amacı Marksist-Leninist ideolojideki terör örgütüne destek vermeyen inançlı Kürt halkını din maskesi altında örgüte entegre etmektir. Dernek tarafından toplanan yardım ve bağışların bir kısmı terör örgütüne aktarılmaktadır. Dernek yönetici ve üyeleri legal/illegal yollardan terör örgütünden eğitim ve talimat almak üzere Irak Kandil bölgesi ile Suriye bölgesine gidip gelmektedirler” dedi.

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