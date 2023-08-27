Belediyelerden öğrencilere tam destek

Esenler Belediyesi, ilçedeki 20 üniversite öğrencisine elektronik eşya, mobilya, gıda ve tadilat gibi ihtiyaçları için destekte bulunuluyor. “Dijital Pazartesi” sloganıyla 13 bin 915 gence 2 GB internet paketi hediye ediliyor. Kağıthane Belediyesi bu yıl ilk, orta ve lise düzeyindeki 20 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunacak. Şehir dışında 4 yıllık devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere nakdi destekler sunacak. Belediye öğrencilerin gelecek yılki YKS ücretlerini karşılayacak. Üsküdar Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerinin ulaşım ve fatura giderlerini karşılayacak. Beyoğlu ikametli tüm üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında destek olabilmek adına maddi anlamda eğitim destek yardımı yapılacak. Bakırköy Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz üniversite sınavlarına hazırlık kursu verecek.