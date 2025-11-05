Beş ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin, Lübnan, Gana, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti. Kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, güven mektuplarını sundu. Büyükelçisi Anuti'nin küçük kızı, Erdoğan'a çizdiği resmi hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti. Külliyedeki kabulde Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen, Filistin Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, Gine Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilerin, aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Lübnan Büyükelçisi Anuti’nin küçük kızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a içinde Türkiye-Lübnan bayraklarının bulunduğu kendi yaptığı resmi hediye etti. Erdoğan, büyükelçilerle daha sonra ayrı ayrı bir araya geldi.