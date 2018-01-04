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Son dakika.. İçişleri Bakanlığı'ndan Murat Hazinedar kararı.. Murat Hazinedar kimdir?

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile iki belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, görevinden uzaklaştırıldı
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Belediye Meclisi üyesi Sipahi'nin görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmaların dikkate alındığı belirtilildi.

Belediye Meclisi üyesi Kırışgil'in ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurularak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni SİPAHİ’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin KIRIŞGİL’in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur."

Murat Hazinedar kimdir?

1971 İstanbul doğumlu olan Av. Murat HAZİNEDAR, ilköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan HAZİNEDAR, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yürüttü.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan HAZİNEDAR, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.

Av. Murat Hazinedar iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.

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