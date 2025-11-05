Beşinci kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da bir apartmanın beşinci katında ikamet eden 40 yaşındaki kadın öğretmen, pencereden zemine düşerek hayatını kaybetti.
Karaman'da apartmanın 5'inci katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki apartmanın 5. katında ikamet eden öğretmen Ebru Koçak (40), pencereden zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
#Düşme
#Karaman
#Hastane