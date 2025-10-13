Yeni Şafak
Karaman'da ruhsatsız 9 silah ele geçirildi

12:2913/10/2025, Pazartesi
IHA
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak tutuklandı.
Karaman’da polisin asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve 9 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, aranan 9 şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 3 bin 617 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 5 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 31 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 63 kişiye para cezası uygulandı. 84 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kesici-delici alet, 178 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 2 gram esrar, 17 adet sentetik ecza maddesi, 11 gram metamfetamin, 2 adet extacy, 12 gram bonzai, 260 içimlik A4 sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 300 paket nargile tütünü, bin 600 adet dolu makaron, 100 adet elektronik sigara kiti, 1 adet elektronik sigara, 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.


