Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Bingöl’de uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi

Bingöl’de uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi

09:447/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu madde sakladığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresinde yapılan adli aramada; 43,11 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet uyarıcı hap ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



#Bingöl
#Uyuşturucu operasyonu
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/3 başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru kılavuzu ALES başvuru ücreti ne ne kadar?