Şanlıurfa’da silah uyuşturucu ve 196 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

17:476/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
IHA
Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında silah, uyuşturucu madde ve çok sayıda kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Halfeti, Siverek, Birecik ve Akçakale ilçelerinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların kaba üst aramaları ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda, 1 adet piyade tüfeği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü, 28 adet farklı tür ve ebatlarda fişek, 196 kök kenevir bitkisi, 11 adet içime hazır esrar maddesi karıştırılmış sigara, 2 gram kubar esrar maddesi, 1 gram metamfetamin esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Uyuşturucu Operasyon
#emniyet
