Şanlıurfa’da silah uyuşturucu ve 196 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Halfeti, Siverek, Birecik ve Akçakale ilçelerinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların kaba üst aramaları ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.