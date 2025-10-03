Beton dökümü esnasında kalıp çöktü: İki işçi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir inşaatta beton döküm işlemi gerçekleştirilirken kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Altıntop Mahallesi'nde bir binanın inşaatına beton dökülmesi esnasında kalıp çöktü, 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.