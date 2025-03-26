Beyazgül Derneği'nden Gazze'ye Acil Yardım Seferberliği

Gazze’de devam eden şiddetli saldırılar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişim son derece kısıtlanmış durumda. Beyazgül Derneği olarak, özellikle çocuklar, yetimler ve dul kalan aileler için gıda paketleri dağıtıyoruz. Elektrik ve su altyapısının tamamen çöktüğü bölgede, tankerlerle günlük 20 ton temiz içme suyu ulaştırıyoruz. Aşevlerimizde hazırlanan yemeklerle her gün bin kişiye sıcak yemek sunarken, fırınlarımızda üretilen ekmekler mağdur ailelere ulaştırılıyor.









Saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden binlerce insan çadırlarda ya da yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Beyazgül Derneği, bu insanların kış soğuklarında korunabilmesi için battaniye ve kışlık giysi dağıtımı yaparak destek oluyor.





Kurban Bağışı ile Umuda Vesile Olun

Türkiye'nin önde gelen insani yardım kuruluşlarından Beyazgül Derneği, Kurban Bağışı kampanyası ile Afrika, Gazze ve diğer mazlum coğrafyalarda kurban kesimleri gerçekleştirerek binlerce kişiye et dağıtımı yapıyor. Şeffaf ve güvenilir bir sistemle yürütülen kurban organizasyonunda, bağışçılar vekalet yoluyla kurbanlarını kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor. Kurban kesimleri İslami usullere uygun şekilde gerçekleştiriliyor ve bağışçılara kesim videoları ile bilgilendirme yapılıyor.





Su Kuyusu Projeleri

Beyazgül Derneği, özellikle Afrika'nın kurak bölgelerinde temiz suya erişim sağlamak amacıyla Su Kuyusu Projelerini hayata geçiriyor. Afrika'da çok sayıda köyde su kuyuları açarak binlerce insanın sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlayan dernek, bu sayede susuzluk ve hijyen eksikliğine bağlı hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bir su kuyusu bağışı ile yüzlerce insanın hayata tutunmasına katkı sağlayabilirsiniz. Afrika’nın çeşitli bölgelerinde açılan her kuyu 500-2.000 kişiye temiz su sağlıyor.









Afrika'da İftar Organizasyonları ile Ramazan'ı Paylaşın

Ramazan ayında Afrika'da iftar sofraları kuran Beyazgül Derneği, her yıl binlerce muhtaç aileye ve yetime iftar yemekleri sunuyor. Afrika İftar Organizasyonu kapsamında, bölgede yaşayan insanlar için toplu iftar programları düzenleniyor ve kumanya paketleri dağıtılıyor. Bu organizasyonlarla, Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhu uzak diyarlardaki mazlumlarla paylaşılıyor.





Zekât Bağışı ile Paylaşmanın Bereketi

Beyazgül Derneği, Zekât Bağışı kampanyası ile zekatlarınızı yetimler, muhtaç aileler, öğrenciler ve engelliler gibi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Zekatlar, titizlikle belirlenen muhtaçlara iletilerek bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının devam etmesine katkı sağlıyor.

Beyazgül Derneği'nin insani yardım faaliyetlerine destek olmak için beyazguldernegi.org.tr adresinden bağışta bulunabilirsiniz.











