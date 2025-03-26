Beyazgül Derneği'nden Gazze'ye Acil Yardım Seferberliği

Beyazgül Derneği, Gazze'deki insani krizin derinleşmesiyle birlikte bölgede acil yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Gazze Acil Yardım kampanyası kapsamında bölgeye su tankerleriyle temiz içme suyu, fırınlarda üretilen günlük ekmek ve sıcak yemek ulaştırılıyor. Bunun yanı sıra, soğuk kış aylarında çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler için battaniye ve kışlık giysi desteği sağlanıyor.
Saldırılar nedeniyle evlerini kaybeden binlerce insan çadırlarda ya da yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Beyazgül Derneği, bu insanların kış soğuklarında korunabilmesi için battaniye ve kışlık giysi dağıtımı yaparak destek oluyor.
Türkiye'nin önde gelen insani yardım kuruluşlarından Beyazgül Derneği, Kurban Bağışı kampanyası ile Afrika, Gazze ve diğer mazlum coğrafyalarda kurban kesimleri gerçekleştirerek binlerce kişiye et dağıtımı yapıyor. Şeffaf ve güvenilir bir sistemle yürütülen kurban organizasyonunda, bağışçılar vekalet yoluyla kurbanlarını kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor. Kurban kesimleri İslami usullere uygun şekilde gerçekleştiriliyor ve bağışçılara kesim videoları ile bilgilendirme yapılıyor.
Beyazgül Derneği, özellikle Afrika'nın kurak bölgelerinde temiz suya erişim sağlamak amacıyla Su Kuyusu Projelerini hayata geçiriyor. Afrika'da çok sayıda köyde su kuyuları açarak binlerce insanın sağlıklı içme suyuna ulaşmasını sağlayan dernek, bu sayede susuzluk ve hijyen eksikliğine bağlı hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bir su kuyusu bağışı ile yüzlerce insanın hayata tutunmasına katkı sağlayabilirsiniz. Afrika’nın çeşitli bölgelerinde açılan her kuyu 500-2.000 kişiye temiz su sağlıyor.
Ramazan ayında Afrika'da iftar sofraları kuran Beyazgül Derneği, her yıl binlerce muhtaç aileye ve yetime iftar yemekleri sunuyor. Afrika İftar Organizasyonu kapsamında, bölgede yaşayan insanlar için toplu iftar programları düzenleniyor ve kumanya paketleri dağıtılıyor. Bu organizasyonlarla, Ramazan'ın bereketi ve dayanışma ruhu uzak diyarlardaki mazlumlarla paylaşılıyor.
Beyazgül Derneği, Zekât Bağışı kampanyası ile zekatlarınızı yetimler, muhtaç aileler, öğrenciler ve engelliler gibi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Zekatlar, titizlikle belirlenen muhtaçlara iletilerek bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının devam etmesine katkı sağlıyor.
Beyazgül Derneği'nin insani yardım faaliyetlerine destek olmak için beyazguldernegi.org.tr adresinden bağışta bulunabilirsiniz.