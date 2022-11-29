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İSTANBUL

Beykoz'da bir iş yerinde yangın: Boğaz'ın etrafını duman kapladı

Beykoz Anadolu Hisarı’nda 2 katlı bir restoranda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun dumanın çevre ilçelerden de görüldüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan restoran havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi AA DHA İHA
Beykozda bir iş yerinde yangın: Boğazın etrafını duman kapladı
Beykoz

Anadolu Hisarı Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki 2 katlı bir restoranda saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Restoran personellerinin dinlenme alanı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın nedeniyle alevler restoranı sardı.

DHA

Alevlere teslim olan restorandan yükselen yoğun duman çevre ilçelerden ve Avrupa Yakasından da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

DHA

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Alevlere teslim olan restoran ve itfaiyenin çalışmaları dron ile görüntülendi.
Alevlere teslim olan restoran ve itfaiyenin çalışmaları dron ile görüntülendi.

'KAYNAK USTASI SEBEBİYLE...'

Komşu restoranda güvenlik olduğunu belirten Ayhan Ünal, "Bir anda alevleri görünce yolu kestim. Vatandaşlara yardım ettik. Benim duyduğum kadarıyla içeride çalışan kaynak ustası sebebiyle yangın çıktı. Yaralanan kimse olmadı" dedi.



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