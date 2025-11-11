Beykoz'da seyir halindeki kamyon alevler içerisinde kaldı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde çıktı. Otoyolda seyreden kamyonun kasasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.