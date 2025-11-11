Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beykoz'da seyir halindeki kamyon alevler içerisinde kaldı

Beykoz'da seyir halindeki kamyon alevler içerisinde kaldı

19:1811/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden kamyonun kasasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde çıktı. Otoyolda seyreden kamyonun kasasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.



#Yangın
#Kamyon
#Beykoz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pontus seferi öncesi saray karışıyor: Mehmed: Fetihler Sultanı 58. bölümde neler olacak?